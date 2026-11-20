Morreu o ator e jogador de beisebol Lance Broadway, aos 43 anos. Conhecido por participar de três temporadas da MLB, principal liga norte-americana do esporte, entre 2007 e 2009, ele foi encontrado sem vida na terça-feira, 17, nas escadas de um apartamento no Texas, nos Estados Unidos.

Segundo o Instituto Médico Legal de Dallas, a causa da morte ainda não foi definida. A polícia revelou ter atendido ao chamado de uma pessoa que encontrou o corpo do astro por volta das 18h40 no horário local. Antes de se aposentar do beisebol, Lance fez parte do time Toronto Blue Jays.

Após deixar os gramados, ele estrelou em produções do cinema e televisão, integrando o elenco da série da Marvel Agentes da S.H.I.E.L.D. O artista também coleciona papéis em Lúcifer, Kevin from Work e Colony, além de ter participado do filme Invasão à Casa Branca, estrelado por Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman.

Em 2013, Lance chegou a revelar que fez algumas aulas de atuação e acabou se apaixonando pelo ofício. Em entrevista, o ator contou que fazer parte da equipe do longa dirigido por Antoine Fuqua “trouxe a mesma sensação de chegar ao vestiário de um time da MLB com caras que você sabe que são consagrados, que têm direito de falar, e você sabe que não tem esse direito”.

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