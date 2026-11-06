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Cultura

Morre Kimmarie Johnson, atriz de ‘Cara, Cadê Meu Carro?’, aos 50 anos

Ex-modelo e miss teve passagens por 'Barrados no Baile' e 'V.I.P.' antes de se dedicar ao empreendedorismo

Por Lucas Almeida 6 nov 2026, 09h21 | Atualizado em 6 nov 2026, 09h29
Atriz Rosario Dawson sorrindo para a câmera, com cabelos castanhos ondulados e blusa azul sem mangas, em frente a um painel branco com logotipos de eventos
A atriz e modelo Kimmarie Johnson (Paul Redmond/Getty Images)
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Morre Kimmarie Johnson, atriz de ‘Cara, Cadê Meu Carro?’, aos 50 anos Priorize VEJA no Google

A ex-modelo e atriz americana Kimmarie Johnson morreu na quarta-feira, 4, aos 50 anos, no hospital Cedars-Sinai, em Los Angeles. Ela havia sofrido um aneurisma cardíaco na semana anterior. A morte foi anunciada pela sobrinha, Rhonda Scott, de acordo com o site Deadline.

Nascida Kim Marie Johnson em 8 de abril de 1976, em Pittsburgh, ela trabalhou como comissária de bordo depois da faculdade e fez carreira como modelo. Venceu o concurso Miss Pensilvânia USA e ficou entre as cinco finalistas do Miss USA no ano seguinte.

Em meados dos anos 1990, mudou-se para Los Angeles. Em 1998, interpretou a personagem Jane em um episódio de Barrados no Baile. Dois anos depois, ganhou uma cena marcante na comédia Cara, Cadê Meu Carro?, com Ashton Kutcher e Seann William Scott, como uma das cinco alienígenas disfarçadas de garotas de macacão. No mesmo ano, apareceu em um episódio de V.I.P., série estrelada por Pamela Anderson.

Kimmarie reduziu o ritmo de trabalho após o nascimento do filho, o músico Cameron Nino, em 2003. Ainda fez participações em Wanda at Large e na comédia Spanish Fly. Seu último crédito foi a série Tucker’s War, de 2017. Fora das telas, lançou em 2011 a marca de cuidados com a pele SkinGlow by Kimmarie. Ela deixa o filho e a sobrinha.

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