Morre Ken Spears, co-criador de ‘Scooby-Doo’, aos 82 anos

O roteirista e produtor americano Ken Spears, co-criador da adorada animação Scooby-Doo, morreu na última sexta-feira, 6, aos 82 anos. Segundo o filho Kevin Spears à revista americana Variety, ele foi vítima de complicações relacionadas à demência por corpos de Lewy.

“Ken será sempre lembrado por sua inteligência, habilidade de contar histórias, lealdade à família e ética de trabalho”, disse Kevin. “Ele não só deixou uma marca duradoura em sua família, mas tocou a vida de muitos como co-criador de Scooby-Doo. Ken tem sido uma inspiração para todos nós e continuará a viver em nossos corações.”

Nascido em março de 1938, Charles Kenneth Spears cresceu em Los Angeles, na Califórnia, onde iniciou sua carreira no mundo da animação na empresa Hanna-Barbera Productions, em 1959, como editor de som. Foi ali que conheceu Joe Ruby, com quem mais tarde iria criar Scooby-Doo: Cadê Você?, o embrião do sucesso da famosa turma de detetives. A frutífera parceria também deu origem a dezenas de outras histórias de desenhos clássicos, episódios e personagens para produtoras como Sid e Marty Krofft Television Productions e DePatie-Frelend Enterprises, além da casa-mãe Hanna-Barbera.

A dupla também é autora de Tutubarão, Dinamite, o Bionicão, Os Caretas e Missão Quase Impossível. Tamanho foi o sucesso que o presidente de programação infantil da rede americana CBS, Fred Silverman, contratou Spears e Ruby para a supervisão do setor nas manhãs de sábado, logo no início dos anos 1970. Também foram com Silverman para a rede ABC e, em 1977, criaram o próprio estúdio, batizado de Ruby-Spears Productions. Lá, deram origem a muitas outras séries animadas, como Superman, Alvin e os Esquilos, Bicudo, o Lobisomem, Mister T, O Homem Elástico, entre outras.

A morte de Ken Spears vem apenas dois meses depois da de Joe Ruby, que faleceu aos 87 anos em agosto deste ano, na Califórnia. Além de Kevin, Spears deixa seu outro filho Chris, suas noras, cinco netos, três bisnetos e um inesquecível legado na forma do querido cão detetive.