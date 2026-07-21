Morre atriz de ‘Godzilla vs. Kong’ aos 18 anos

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A atriz Kaylee Hottle, de 18 anos, conhecida pelo papel de Jia na franquia Godzilla, faleceu nesta terça-feira, 21, após um acidente de carro em Maryland, EUA. Surda de nascença e de família com deficiência auditiva, Kaylee se destacou ao se comunicar com King Kong em ASL nos filmes. Sua morte precoce choca fãs e a comunidade.

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A atriz Kaylee Hottle, conhecida por atuar na franquia Godzilla, morreu nesta terça-feira, 21, aos 18 anos. Segundo informações do TMZ, o pai da jovem confirmou que ela foi vítima de um acidente de carro ocorrido nesta manhã, em Maryland, nos Estados Unidos.

O portal também revelou que o pai da artista realizou uma transmissão ao vivo de 23 minutos em suas redes sociais, explicando em Língua de Sinais Americana (ASL) que precisou viajar ao local para fazer o reconhecimento do corpo da filha. Nascida em Atlanta, Kaylee era surda e fazia parte de uma família também deficiente auditiva há muitas gerações.

A atriz ficou conhecida por interpretar Jia em Godzilla vs. Kong (2021), uma adolescente que se comunica King Kong por meio da linguagem de sinais e vive na Ilha da Caveira ao lado da Dra. Ilene Andrews, personagem de Rebecca Hall. Kaylee também esteve presente na sequência de 2024, Godzilla X Kong: O Novo Império.

Ela começou a carreira ainda nova, participando de comerciais, e ganhou destaque aos nove anos, quando estrelou uma campanha para o aplicativo de mensagens em vídeo Glide, bastante utilizado por pessoas com deficiência auditiva. Segundo informações do site americano, a atriz foi levada às pressas para um centro de trauma logo após o acidente, mas foi declarada morta pouco tempo depois.

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