Morre Karina Zeviani, cantora e ex-participante do ‘The Voice’, aos 51 anos

A cantora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira, 1º, aos 51 anos. Participante do The Voice Brasil em 2020, ela será sepultada nesta sexta-feira, 2, segundo informações da funerária Prever Jaboticabal. Karina lutava contra um câncer havia dois anos.

Natural de Jaboticabal, no interior paulista, ela fazia tratamento em São José do Rio Preto. A cantora foi diagnosticada com câncer de mama em 2024 e, em janeiro deste ano, revelou que a doença havia progredido para o fígado. Chegou a ser internada na UTI depois de quadros de anemia e infecções, que exigiram transfusões de sangue. Depois de uma melhora, foram encontrados pontos da doença também nos ossos.

Em 20 de setembro, Karina anunciou que iniciaria um novo protocolo de quimioterapia, com duração prevista de cerca de cinco semanas, já que o anterior não havia surtido o efeito esperado. Na publicação, agradeceu o apoio dos fãs e pediu orações.

A atriz Luana Piovani, amiga de Karina desde os quinze anos, acompanhou o tratamento. “Estou lidando com esse vazio imenso que fica”, disse em vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira, 2. “Quis homenageá-la de um outro jeito, quis escutar as músicas dela, cantando com ela, reassistindo ao filme das nossas vidas juntas. É um filme lindo, colorido, assim como ela foi.”

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Karina se interessou por música ainda na infância, por influência da família. Trabalhou como modelo no exterior e começou a cantar em uma casa noturna de Nova York, onde conheceu David Byrne, fundador do Talking Heads. Foi ele quem a indicou ao Thievery Corporation, grupo com o qual passou a trabalhar em 2005. Três anos depois, tornou-se uma das vocalistas do coletivo francês Nouvelle Vague.

De volta ao Brasil em 2012, lançou pela Som Livre Amor Inventado, seu primeiro e único álbum de estúdio. Em 2020, ganhou projeção nacional no The Voice Brasil, no time de Carlinhos Brown.

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