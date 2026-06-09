Morre jornalista da TV Câmara Cristiane Sampaio, aos 40 anos

Nesta segunda-feira, 8, a jornalista Cristiane Sampaio, 40 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Brasília. Em nota divulgada nas redes sociais, a família revelou que a possível causa foi um mal súbito.

“A família da jornalista Cristiane Silva Sampaio, 40 anos, informa que, de acordo com informações oficiais da perícia, a possível causa de sua morte é a ocorrência de um mal súbito. Os familiares encontram-se em Brasília (DF), acompanhando os procedimentos necessários para a conclusão da documentação e a liberação do corpo junto ao Instituto Médico Legal (IML)”, diz o comunicado oficial.

Natural do Ceará, Cristiane chegou a trabalhar como produtora na TV Verdes Mares, afiliada da Globo, e também como assessora de imprensa do Ministério Público do Ceará. Moradora do Distrito Federal desde 2016, ela atuava como produtora da TV Câmara.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal (SJPDF) e o Coletivo de Mulheres Jornalistas do DF emitiram uma nota lamentando a morte. “Para além da competência técnica, Cristiane era muito estudiosa e comprometida com os direitos humanos e o acesso à informação. No campo sindical e dos movimentos sociais, destacou-se pela coragem e firmeza na defesa dos colegas e nunca se omitiu diante de irregularidades trabalhistas, movida por uma inesgotável capacidade de se indignar contra as injustiças”, disseram.

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