Morre jornalista Cristiana Lôbo, aos 64 anos

Morreu nesta quinta-feira, 11, a jornalista e comentarista política Cristiana Lôbo, aos 64 anos, vítima de um mieloma múltiplo do qual se tratava há alguns anos. Segundo noticiado pela Globo News, canal no qual a jornalista atuava, Cristiana estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o último final de semana em decorrência de uma pneumonia, o que agravou a doença pré-existente.

Natural de Goiânia, Cristiana começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, e logo se mudou para Brasília, onde se debruçou sobre a área por mais de 30 anos. Durante esse tempo, passou pelo jornal O Globo, onde ficou por 13 anos, e foi colunista do Estado de S. Paulo. A estreia na televisão aconteceu em 1997, na Globo News, como parte do time de comentaristas do Jornal das Dez. No canal, Cristiana ainda apresentou o programa Fatos e Versões, e marcou presença como comentarista em uma série de jornais da casa.

Ao dar a notícia, a colega Leilane Neubarth se emocionou. “Estamos todos sofrendo muito. Está muito difícil fazer jornal nesse dia, mas a gente vai seguir em homenagem a ela,” disse a jornalista. Em seu perfil no Twitter, Flávia Oliveira também lamentou a partida da colega. “Tristeza profunda com a morte precoce da querida Cristiana Lôbo. O jornalismo, já tão golpeado, sangra. Cris emprestou, ao mesmo tempo, profundidade e leveza à cobertura política”, escreveu.

O mieloma múltiplo é um tipo de câncer que afeta os plasmócitos, células da medula óssea responsáveis por produzir anticorpos, o que faz com que a pessoa apresente um sistema imunológico mais frágil e suscetível a infecções. A doença costuma se manifestar na terceira idade, depois dos 60 anos.