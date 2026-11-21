Morre Joe Wallach, executivo que ajudou a erguer a Globo, aos 103 anos
Americano chegou ao Brasil em 1965 para cuidar das contas da emissora, ajudou a criar rede de afiliadas e a Globosat
Morreu neste sábado, 21, aos 103 anos, o executivo americano Joe Wallach, um dos nomes por trás da fundação da TV Globo e da transformação da emissora em rede nacional. A morte foi confirmada pelo diretor Boninho, que criou o Multishow ao lado dele, em publicação no Instagram. Wallach vivia em Los Angeles, na Califórnia, com a mulher, Doreen.
O executivo nasceu em Nova York, em 10 de setembro de 1923. Contador, trabalhava em uma pequena emissora de San Diego quando o grupo Time-Life, sócio técnico de Roberto Marinho na Globo, o enviou ao Brasil, em 1965. A tarefa era cuidar da contabilidade e treinar a equipe. Ele implantou um sistema de controle financeiro que evitou prejuízos e, sem interferir na programação, ganhou a confiança de Marinho. Foi dele o argumento que levou o empresário a entregar a direção-geral do canal a Walter Clark.
Nos anos 1970, como diretor-executivo, trabalhou com Boni na implantação da transmissão por microondas, base do modelo de rede, e participou da criação do programa de afiliadas e das Centrais Globo. Também esteve à frente da expansão internacional, com a venda de novelas e séries para outros países.
Deixou a Globo em 1980 e, em 1985, fundou a Telemundo, em Los Angeles, voltada ao público latino nos Estados Unidos. Em 1991, voltou ao Brasil para integrar o grupo que criou a Globosat e ajudou a colocar no ar Multishow, Telecine, GNT e SporTV em cinco meses. Wallach lançou em 2011 o livro de memórias Meu Capítulo na TV Globo, pela Topbooks. Segundo Boninho, ele se formou em astronomia depois dos 90 anos.
Em nota, os filhos de Roberto Marinho lamentaram a morte: “Joe Wallach foi um grande parceiro de nosso pai e um amigo querido da nossa família. Ajudou Roberto Marinho a transformar em realidade o sonho da TV Globo e teve papel decisivo em sua consolidação e crescimento, na expansão para os canais pagos e na exportação de novelas e séries.”
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