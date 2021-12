Morre Jean-Marc Vallée, diretor de ‘Big Little Lies’

Morreu na madrugada desta segunda-feira, 27, o canadense Jean-Marc Vallée, diretor da minissérie da HBO Big Little Lies e de longas como Clube de Compras Dallas. Vallée tinha 58 anos e foi encontrado morto em sua cabana, próximo à cidade de Quebec, no Canadá. A causa da morte ainda é desconhecida e, segundo o assessor Bumble Ward, aconteceu de maneira inesperada.

Nascido na cidade de Montreal, o diretor estudou cinema na Université du Québec e estreou na direção de um longa em 1995, com o thriller Black List. Anos depois, em 2005, dirigiu o aclamado filme C.R.A.Z.Y – Loucos de Amor, baseado na vida de um amigo próximo. O sucesso abriu as portas da academia e, pouco depois, em 2009, Vallée foi indicado a três categorias no Oscar com o longa A Jovem Rainha Vitória, uma biografia sobre a famosa monarca britânica, interpretada por Emily Blunt.

Seu filme mais famoso, Clube de Compra Dallas, foi lançado em 2013 e abocanhou seis indicações na premiação, incluindo as categorias de melhor ator coadjuvante e melhor ator, vencidas por Jared Leto e Matthew McConaughey. Na trama crítica à indústria farmacêutica, o texano Ron Woodroof (Matthew McConaughey) é diagnosticado com aids e passa a contrabandear um tratamento com drogas alternativas do México, que garantem sobrevida a ele e aqueles que não podem bancar os remédios.

Na televisão, Vallée ficou conhecido por seus “whodunits”, produções que giram em torno do mistério de “quem matou?”. Entre os últimos sucessos, inclui-se a aclamada Big Little Lies, que rendeu a ele o Emmy de melhor direção de minissérie, e Objetos Cortantes, adaptação do livro de Gillian Flynn protagonizada por Amy Adams, ambas da HBO.

Em comunicado à imprensa, A emissora disse estar chocada com o falecimento repentino e prestou solidariedade à família. “Jean-Marc Vallee foi um cineasta brilhante e ferozmente dedicado, um talento fenomenal que infundiu cada cena com uma verdade profundamente visceral e emocional. Ele também foi um homem extremamente atencioso, que investiu toda a sua dedicação a cada ator que dirigiu,” diz a nota.

Parceiro de longa data, o produtor Nathan Ross, que atuou com Vallée em Big Little Lies e Objetos Cortantes, também expressou pesar pela morte. “Ele era um amigo, parceiro criativo e um irmão mais velho para mim. O maestro fará muita falta, mas é um conforto saber que seu belo estilo e trabalho impactante que ele compartilhou com o mundo vão viver.”