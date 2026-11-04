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Cultura

Morre Janaína Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama, aos 48 anos

Atriz faleceu nesta terça-feira, 3

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 11h43 | Atualizado em 4 nov 2026, 12h40
Mulher jovem de pele bronzeada, cabelos castanhos ondulados e olhos azuis claros, sorrindo com dentes brancos. Ela usa um brinco dourado em formato de folha. Ao fundo, pessoas desfocadas.
Janaína Barbosa (./Reprodução)
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A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu na última terça-feira, 3, aos 48 anos. Conhecida por comandar o programa TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, ela ganhou projeção na televisão brasileira durante os anos 2000. A morte foi confirmada pelo apresentador Otávio Mesquita, com quem foi casada. A causa não foi divulgada.

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Formada em jornalismo, Janaína começou a ganhar espaço na televisão como apresentadora. Em 2002, já era um dos rostos conhecidos do TV Fama. A artista também buscou espaço como atriz. Em 2008, participou da série Casos e Acasos, da TV Globo. Apaixonada por Carnaval, ela também construiu uma ligação com o samba.

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Em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, com quem teve dois filhos: Bernardo, nascido em 2011, e Frederico, em 2017. Nos últimos anos, ela se manteve uma vida discreta e passou a dedicar mais tempo à família.

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