Morre Janaína Barbosa, ex-apresentadora do TV Fama, aos 48 anos

A atriz e ex-apresentadora Janaína Barbosa morreu na última terça-feira, 3, aos 48 anos. Conhecida por comandar o programa TV Fama, da RedeTV!, ao lado de Nelson Rubens, ela ganhou projeção na televisão brasileira durante os anos 2000. A morte foi confirmada pelo apresentador Otávio Mesquita, com quem foi casada. A causa não foi divulgada.

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Formada em jornalismo, Janaína começou a ganhar espaço na televisão como apresentadora. Em 2002, já era um dos rostos conhecidos do TV Fama. A artista também buscou espaço como atriz. Em 2008, participou da série Casos e Acasos, da TV Globo. Apaixonada por Carnaval, ela também construiu uma ligação com o samba.

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Em novembro de 2010, Janaína se casou com o empresário Felipe Faria, com quem teve dois filhos: Bernardo, nascido em 2011, e Frederico, em 2017. Nos últimos anos, ela se manteve uma vida discreta e passou a dedicar mais tempo à família.

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