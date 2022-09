Morre Hilary Mantel, aclamada autora inglesa de ficção histórica

A escritora britânica Hilary Mantel, conhecida pela aclamada trilogia de ficção histórica Wolf Hall, morreu nessa quinta-feira, 22, aos 70 anos. A informação foi confirmada pelo sua editora, a 4th Estate Books, em um comunicado publicado nas redes sociais. “A Dama Hilary Mantel morreu ontem, de repente, mas em paz, cercada por familiares e amigos”, informa a nota, sem revelar a causa da morte.

Um dos nomes mais relevantes da literatura inglesa contemporânea, Hilary ganhou notoriedade com a trilogia The Wolf Hall, que lhe rendeu dois prêmios Man Booker Prize, pela obra inaugural e sua sequência, Tragam os Corpos. A trama histórica se passa no início do século XVI, e acompanha a ascensão de Thomas Cromwell, advogado e 1º conde de Essex, que assumiu o posto de Primeiro-ministro no reinado de Henrique VIII. O livro que encerra a trilogia, The Wolf Hall, The Mirror & the Light, foi publicado em 2020 e também recebido positivamente pela crítica.

“Sua sagacidade, ousadia estilística, ambição criativa e visão histórica fenomenal a marcam como uma das maiores romancistas do nosso tempo”, escreveu o agente literário Bill Hamilton. “Hilary redefiniu os padrões históricos através da maneira como ela reimaginou o homem”, descreveu Diarmaid MacCulloch, biógrafa de Thomas Cromwell. “Ela parecia saber de tudo. Por muito tempo, foi admirada pela crítica, mas a trilogia The Wolf Hall deu a ela o vasto público que merecia”, analisou o editor Nicholas Pearson.

We are heartbroken at the death of our beloved author, Dame Hilary Mantel, and our thoughts are with her friends and family, especially her husband, Gerald. This is a devastating loss and we can only be grateful she left us with such a magnificent body of work. pic.twitter.com/d8bzkBBXuH — 4th Estate Books (@4thEstateBooks) September 23, 2022

Traduzida para 41 idiomas e com mais de 5 milhões de cópias vendidas no mundo, a história foi adaptada para as telas em 2015, e também já ganhou montagem nos palcos. O terceiro livro está em processo de adaptação pela BBC, com Peter Straughan e Peter Kosminsky à frente do projeto.

Nascida em Glossop, Derbyshire, em 6 de julho de 1952, Hilary estudou Direito na London School of Economics e na Universidade de Sheffield. Antes de se dedicar exclusivamente à escrita, trabalhava como assistente social e morou em Botsuana e Arábia Saudita. Retornou ao Reino Unido em meados da década de 1980.