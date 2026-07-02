Morre Hikaru Kurosaki, astro de ‘Jaspion’, aos 64 anos

O ator japonês Hikaru Kurosaki, o Jaspion, morreu aos 64 anos, como divulgou um dos seus entes queridos via Facebook. O comunicado partiu de Masaki Sekiguchi, colega de uma associação de mergulho da qual o astro participava, e diz: “Como o Sr. Kurosaki morava sozinho, estamos entrando em contato para comunicar o ocorrido aos parceiros comerciais e demais pessoas relacionadas”. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido em 1962 como Seiki Kurosaki, ele adotou o nome artístico Hikaru aos 16 anos, quando entrou na carreira de dublê dentro da produtora Japan Action Club. A princípio, ele era responsável por vestir os trajes das criaturas combatidas por heróis em seriados do gênero tokusatsu, que larga mão de efeitos especiais e tramas mirabolantes. Em 1985, subiu de nível ao receber o convite para interpretar Jaspion, protagonista do seriado O Fantástico Jaspion (1985-1986).

Na trama, o jovem era um guerreiro intergaláctico predestinado a combater o vilão Satan Goss. Kurosaki interpretava as principais cenas do herói fora da armadura e ficava a cargo de algumas cenas de ação.

A série fez sucesso razoável no Japão, mas foi ainda maior no Brasil, onde era exibida pela Rede Manchete e chegava a superar a audiência da Globo, atingindo cerca de 15 pontos. O fenômeno marcou a infância da Geração X.

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No fim dos anos 1990, Kurosaki passou por diferenças criativas com o fundador da Japan Action Club e deixou a atuação de lado para fundar a agência de mergulho Mother Earth.

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