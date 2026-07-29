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Cultura

Morre Glen Hansard, músico que venceu o Oscar por ‘Apenas Uma Vez’, aos 56 anos

Artista era conhecido como fundador da banda irlandesa The Frames e protagonista do musical irreverente lançado em 2007

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 12h14
Um homem barbudo com violão nas costas e uma mulher de cabelos castanhos caminham por uma rua estreita de paralelepípedos, olhando um para o outro. Ambos usam casacos e cachecóis, com prédios antigos e luz solar ao fundo
Glen Hansard e Markéta Irglová em 'Apenas Uma Vez' (//Divulgação)
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Morre Glen Hansard, músico que venceu o Oscar por ‘Apenas Uma Vez’, aos 56 anos Priorizar nos meus resultados Google

O ator, cantor e compositor irlandês Glen Hansard morreu aos 56 anos nesta quarta-feira, 29, após um acidente de motocicleta. A notícia foi compartilhada nas redes sociais por sua equipe, que escreveu: “Ainda estamos lidando com o choque da situação, então pedimos gentilmente que respeitem a privacidade dos familiares, colegas e amigos durante esse tempo difícil”.

Hansard ficou mundialmente famoso em 2007, quando estrelou o filme musical Apenas Uma Vez, também conhecido pelo título original, Once. Não só protagonista do longa, ele compôs todas as músicas que emolduravam a trama, algumas das quais figuraram em paradas ao redor do mundo. Uma delas, Falling Slowly, o garantiria o Oscar de Melhor Canção Original no Oscar do ano seguinte. Depois do sucesso do filme, a história ainda renderia um espetáculo de palco, que ganhou versão brasileira em São Paulo e conquistou oito troféus do Prêmio Bibi Ferreira.

Antes de fazer sucesso no cinema, Hansard fundou a banda The Frames em 1990 e lançou seis álbuns de estúdio com seus colegas. Em 2006, ele firmou parceria com Markéta Irglová, sua colega de cena em Apenas Uma Vez, e formou a dupla The Swell Season, cujo disco mais recente foi lançado há pouco mais de um ano, em julho de 2025. Forward conta com oito faixas e carrega o som suave que consagrou ambos, muito inspirado no folk. O músico também tocava carreira solo e lançou cinco álbuns de estúdio por conta própria.

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Hansard e Markéta chegaram a namorar por dois anos após o lançamento de Apenas Uma Vez, mas o relacionamento chegou ao fim amigavelmente. Anos depois, ele se casou com a poetisa Maire Saaritsa e teve um filho em 2022.

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TAGS:
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