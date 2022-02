Morre Gary Brooker, vocalista e criador da banda Procol Harum

A banda britânica Procol Harum lamentou, nesta terça-feira, 22, a morte de seu vocalista e criador, o músico Gary Brooker, de 76 anos. Segundo o comunicado divulgado no site do grupo de rock, Brooker morreu no dia 19 de fevereiro, em sua casa, em decorrência de um câncer.

Nascido em Londres, Brooker foi um habilidoso cantor, compositor, pianista e guitarrista. Antes de formar a Procol Harum, em 1966, ele fundou, aos 17 anos, o grupo The Paramounts ao lado do guitarrista Robin Trower – mais tarde, Trower iria com o amigo para a Procol Harum, juntamente com o compositor Keith Reid. A banda tomou as paradas musicais em 1967, com a música A Whiter Shade Of Pale, e se tornou um dos expoentes do rock progressivo inglês entre os anos 60 e 70.

Quando o grupo se separou em 1977, Brooker se dedicou à carreira solo. Trabalhou então com diversos nomes proeminentes da música, como Erick Clapton (que foi seu vizinho), George Harrison, Kate Bush, entre outros. Em 1986, se aventurou no cinema, participando do musical Evita, protagonizado por Madonna. Em 1991, o Procol Harum voltou à ativa, fazendo shows e lançando novas músicas.

O comunicado da morte publicado pela banda descreve Brooker como um homem “brilhante e insubstituível na indústria musical”. Em 2003, o músico recebeu a Ordem do Império Britânico, honraria concedida pela rainha Elizabeth II por sua atuação em projetos sociais.