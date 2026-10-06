Morre Freddie Jackson, ícone do R&B americano, aos 70 anos

Morreu, na noite desta segunda-feira, 5, o cantor Freddie Jackson, um dos grandes nomes do R&B norte-americano dos anos 1980. Famoso por sucessos como Rock Me Tonight (For Old Times Sake) e You Are My Lady, o artista faleceu aos 70 anos e a causa da morte não foi revelada.

O comunicado foi feito pela família através das redes sociais nesta terça-feira, 6. “É com profunda tristeza e o coração pesado que compartilhamos o falecimento do nosso amado Freddie Jackson, que partiu para descansar em paz na noite passada”, diz a publicação.

“Freddie era mais do que uma voz lendária. Ele era uma alma gentil e generosa que amava seus fãs, sua família, seus amigos e sua música com tudo o que tinha. Por décadas, ele nos presenteou com canções que se tornaram a trilha sonora de nossas histórias de amor, nossas celebrações e nossas memórias mais preciosas. Esse presente viverá para sempre”, completou a nota de pesar.

Freddie alcançou projeção internacional ao final de seus vinte anos, tendo permanecido no topo da parada R&B da Billboard por 16 semanas consecutivas com o álbum de estreia Rock Me Tonight, lançado em 1985. Outros hits como He’ll Never Love You (Like I Do) e Love Is Just a Touch Away também o consagraram no gênero e o cantor chegou a receber duas indicações ao Grammy em 1986 nas categorias Artista Revelação e Melhor Performance Vocal de R&B Masculina.

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Em 2024, ele anunciou que estava enfrentando um diagnóstico de doença renal. Em vídeo publicado nas redes sociais, Jackson compartilhou que embora sua jornada tivesse “desafios”, esperava “enfrentá-la com abertura e resiliência”. Na época, ele também estabeleceu parceria com a Fundação Nacional do Rim para conscientização sobre a doença.

“Para mim, é importante compartilhar isso com vocês, não apenas como parte da minha história pessoal, mas como uma forma de fazer a diferença”, disse ele na publicação feita em setembro de 2024. “Ao dar esse passo, estou transformando minha experiência pessoal em uma plataforma para maior compreensão e defesa da causa. Com a ajuda de vocês, podemos trabalhar para uma maior conscientização e melhores resultados para todos que têm doença renal”, encerrou.

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Na nota de pesar, a família do artista lamentou a passagem e reforçou o amor de Jackson pelos fãs: “A todos que cantaram, dançaram ou sentiram algo quando Freddie subiu ao palco: obrigado. Vocês eram família para ele, e ele sempre carregou o amor de vocês consigo. Por favor, mantenham sua família, amigos e entes queridos em suas orações durante o presente momento difícil. Detalhes sobre os preparativos e como homenagear seu legado serão compartilhados nos próximos dias. ”

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por Freddie Jackson (@mrfreddiejackson)

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