Morre Frank Beard, baterista do ZZ Top, aos 77 anos

Segundo o Instituto Médico Legal do Condado de Fort Bend, o músico Frank Beard morreu nesta segunda-feira, 17, em seu rancho no Texas, após passar por cuidados paliativos. A causa da morte não foi divulgada até o momento. A notícia foi confirmada por Bob Merlis, representante da banda.

O fundador do ZZ Top, Billy F. Gibbons, divulgou uma declaração sobre a morte do músico: “Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores e um grande e verdadeiro filho do Texas. Sua batida característica foi fundamental para manter o ZZ Top no topo. A banda da qual ele fez parte por seis décadas continuará seguindo em frente, como ele desejava.”

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Os últimos anos de Frank

Nos últimos anos, Frank enfrentou diferentes problemas de saúde. Em 2025, ele deixou temporariamente as atividades da banda por motivos não divulgados.

No início deste mês, o ZZ Top cancelou uma apresentação no Hollywood Bowl, em Los Angeles, devido a problemas de saúde de Frank. Na ocasião, a banda citou “obstáculos insuperáveis”, sem fornecer detalhes sobre a condição do baterista.

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Mais recentemente, Beard também ficou de fora de algumas apresentações da banda, sendo substituído pelo baterista Michael Monahan. O ZZ Top chegou a se apresentar sem ele em Saratoga, na Califórnia, poucos dias antes da notícia de sua morte.

Com a morte do baterista, o grupo também cancelou os shows previstos para esta terça-feira, 18, em Salt Lake City, e quarta-feira, 19, em Colorado Springs. A banda deve retomar a turnê neste fim de semana, com duas apresentações no Austin City Limits, um dos locais favoritos do músico.

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Mais de cinco décadas no ZZ Top

Embora não fosse um dos membros fundadores do ZZ Top, Frank Beard se tornou o baterista definitivo e um dos pilares da banda. Ele entrou para o grupo em 1969, após o lançamento do primeiro single, Salt Lick, que ainda contava com Dan Mitchell na bateria.

Beard também teve papel importante na formação da clássica banda, sendo responsável por apresentar o baixista Dusty Hill ao guitarrista e vocalista Billy Gibbons.

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Ao longo de mais de cinco décadas, o músico esteve presente em alguns dos maiores sucessos do grupo, como La Grange, Tush, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man e Legs.

Em 2004, o ZZ Top foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. A formação clássica permaneceu unida até a morte de Dusty Hill, em 2021. Com a partida de Beard, Billy Gibbons passa a ser o único integrante original remanescente.

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