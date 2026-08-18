É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Cultura

Morre Frank Beard, baterista do ZZ Top, aos 77 anos

Integrante do grupo desde 1969, músico ajudou a construir a sonoridade que marcou a história do rock

Por Ana Rita Fernandes 18 ago 2026, 18h15 | Atualizado em 18 ago 2026, 18h16
Homem branco de cabelos loiros e barba rala, com um microfone na bochecha, tocando bateria em um palco escuro, com pratos e tambores amarelos à frente
O baterista do ZZ Top, Frank Beard, se apresentando no Blue Hills Bank Pavilion, em Boston, no domingo, 28 de agosto de 2016. (Winslow Townson/Invision/AP/AP)
Continua após publicidade
Morre Frank Beard, baterista do ZZ Top, aos 77 anos Priorizar nos meus resultados Google

Segundo o Instituto Médico Legal do Condado de Fort Bend, o músico Frank Beard morreu nesta segunda-feira, 17, em seu rancho no Texas, após passar por cuidados paliativos. A causa da morte não foi divulgada até o momento. A notícia foi confirmada por Bob Merlis, representante da banda.

O fundador do ZZ Top, Billy F. Gibbons, divulgou uma declaração sobre a morte do músico: “Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores e um grande e verdadeiro filho do Texas. Sua batida característica foi fundamental para manter o ZZ Top no topo. A banda da qual ele fez parte por seis décadas continuará seguindo em frente, como ele desejava.”

Continua após a publicidade

Os últimos anos de Frank 

Nos últimos anos, Frank enfrentou diferentes problemas de saúde. Em 2025, ele deixou temporariamente as atividades da banda por motivos não divulgados.

No início deste mês, o ZZ Top cancelou uma apresentação no Hollywood Bowl, em Los Angeles, devido a problemas de saúde de Frank. Na ocasião, a banda citou “obstáculos insuperáveis”, sem fornecer detalhes sobre a condição do baterista.

Siga
Continua após a publicidade

 

Continua após a publicidade

Mais recentemente, Beard também ficou de fora de algumas apresentações da banda, sendo substituído pelo baterista Michael Monahan. O ZZ Top chegou a se apresentar sem ele em Saratoga, na Califórnia, poucos dias antes da notícia de sua morte.

Com a morte do baterista, o grupo também cancelou os shows previstos para esta terça-feira, 18, em Salt Lake City, e quarta-feira, 19, em Colorado Springs. A banda deve retomar a turnê neste fim de semana, com duas apresentações no Austin City Limits, um dos locais favoritos do músico.

Continua após a publicidade

Mais de cinco décadas no ZZ Top

Embora não fosse um dos membros fundadores do ZZ Top, Frank Beard se tornou o baterista definitivo e um dos pilares da banda. Ele entrou para o grupo em 1969, após o lançamento do primeiro single, Salt Lick, que ainda contava com Dan Mitchell na bateria. 

Beard também teve papel importante na formação da clássica banda, sendo responsável por apresentar o baixista Dusty Hill ao guitarrista e vocalista Billy Gibbons.

Continua após a publicidade

Ao longo de mais de cinco décadas, o músico esteve presente em alguns dos maiores sucessos do grupo, como  La Grange, Tush, Gimme All Your Lovin’, Sharp Dressed Man e Legs.

Em 2004, o ZZ Top foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame. A formação clássica permaneceu unida até a morte de Dusty Hill, em 2021. Com a partida de Beard, Billy Gibbons passa a ser o único integrante original remanescente.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Música
O Som e a Fúria
Rock
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).