Morre Françoise Gilot, ex-esposa e musa de Pablo Picasso, aos 101 anos

A pintora Françoise Gilot, ex-esposa e musa de Pablo Picasso (1881-1973), morreu nesta terça-feira, 6, aos 101 anos. A artista estava internada em um hospital em Manhattan, em Nova York, enfrentando doenças no coração e pulmão, e teve sua morte confirmada por sua filha Aurelia Engel ao The New York Times. Françoise era 40 anos mais nova do que Picasso, e juntos tiveram dois filhos, Claude e Paloma, mas se separaram em 1953, após uma década de relacionamento. Em um livro de memórias publicado em 1964, Minha Vida com Picasso, ela relatou detalhes do casamento com o famoso pintor, e a obra se tornou um best-seller ao redor do mundo, mas desagradou o artista, que cortou laços com a ex.

Françoise nasceu em uma família rica de Paris e se interessou pela pintura antes de conhecer Picasso. Após o relacionamento, o pintor tentou boicotá-la ao pedir a galerias de arte que a rejeitassem, mas a pintora conseguiu prosperar. Em 1955, ela se casou com Luc Simon e teve mais uma filha, Aurelia, mas o casal se separou em 1962. Oito anos depois, em 1970, a pintora se casou pela terceira vez, com o americano Jonas Salk, o médico pesquisador que desenvolveu a primeira vacina contra poliomielite. Até hoje, obras de Françoise Gilot estão expostas no MET (Metropolitan Museum of Art) e no Museu de Arte Moderna, ambos de Nova York, e no Centre Pompidou, em Paris. Em 2021, um retrato de 1965 de sua filha Paloma, o Paloma à la Guitare, foi vendida por 1,3 milhão de dólares em um leilão online.

