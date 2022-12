Morre filha de Picasso que posou para obras do pintor

Maya Ruiz-Picasso, filha do cubista Pablo Picasso e de Marie-Thérèse Walter, morreu nesta terça-feira, 20, aos 87 anos. Segundo um comunicado divulgado pela agência de notícias AFP, Maya morreu pacificamente, cercada pela família. Especialista na obra do pai, ela foi a responsável por uma série de doações de peças do cubista ao governo francês, possibilitando que a obra do pintor fosse apreciada em acervos e exposições. Ela também já serviu de modelo para Picasso, posando para pinturas e esculturas, entre elas uma série de retratos de 1938.

Nascida em 5 de setembro de 1935, Maya era a segunda filha de Picasso. Na época de seu nascimento, o pintor já era pai de Paulo, 14 anos mais velho, fruto de seu casamento com Olga Khokhlova. O cubista ainda teve mais dois filhos, Claude e Paloma, fruto do relacionamento com Françoise Gilot. O relacionamento com Françoise, inclusive, fez com que o artista se desentendesse com a filha mais velha, mas ela seguiu visitando o pai até sua morte, em 1973.

Envolvida na intricada divisão da herança do pintor, Maya fez a primeira doação ao governo francês em 1979, para cobrir as despesas com o processo. Na ocasião, foram entregues 203 pinturas e 158 esculturas, além de desenhos e manuscritos do pai. No ano passado, ela doou ao Museu Picasso, de Paris, nove obras de arte, entre elas o quadro Menino com pirulito sentado embaixo de uma cadeira. Sua contribuição foi tão significativa que o museu montou uma eposição dedicada às doações da herdeira e a sua relação com o pai.

