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Cultura

Morre Eva Marie Saint, vencedora do Oscar e estrela de Hitchcock, aos 102 anos

Atriz ficou conhecida por papéis em ‘Sindicato de Ladrões’ e ‘Intriga Internacional’ e trabalhou até 2014

Por Ana Rita Fernandes 6 out 2026, 18h58
Atriz Eva Marie Saint. 2016/11/03
Atriz Eva Marie Saint. 2016/11/03 (Matt Winkelmeyer/Getty Images)
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Morre Eva Marie Saint, vencedora do Oscar e estrela de Hitchcock, aos 102 anos Priorize VEJA no Google

A atriz americana Eva Marie Saint, estrela de Sindicato de Ladrões e Intriga Internacional, morreu nesta terça-feira, 6, aos 102 anos, em sua casa, em Los Angeles. Vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por Sindicato de Ladrões, em 1955, ela era a mais velha vencedora do prêmio ainda viva.

Saint começou a carreira no teatro e na televisão, antes de estrear no cinema nos anos 1950. Na época, ganhou destaque em produções dramáticas e recebeu duas indicações ao Emmy. Ao longo das décadas seguintes, dividiu-se entre cinema, televisão e teatro, construindo uma carreira que atravessou diferentes gerações.

No filme de Elia Kazan, Saint interpretou Edie Doyle, que se envolve com o personagem de Marlon Brando. O longa recebeu 12 indicações ao Oscar e levou oito estatuetas, incluindo melhor filme, ator, diretor e atriz coadjuvante.

Cinco anos depois, ela voltou a se destacar no cinema como Eve Kendall, a enigmática espiã que seduz o personagem de Cary Grant em Intriga Internacional, clássico de Hitchcock.

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Depois de Intriga Internacional, a atriz esteve em filmes como Êxodo; O Anjo Violento; O Canhoneiro do Yang-Tsé; A Russa, o Americano e o Russo e Grand Prix. A partir dos anos 1970, passou a se dedicar principalmente à televisão e ao teatro, com participações em produções como Taxi, A Gata e o Rato e Frasier.

Em 1990, quatro décadas depois de sua estreia no cinema, Saint ganhou seu primeiro Emmy, por sua atuação na minissérie Tormenta de Paixões. Nos anos 2000, voltou às telas em filmes como Superman: O Retorno no qual interpretou Martha Kent, mãe adotiva de Clark Kent, e Estrela Solitária. Seu último trabalho no cinema foi Um Conto do Destino, lançado em 2014.

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TAGS:
Em Cartaz
Hollywood
Obituário
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