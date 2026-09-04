Morre Ettore Zuim, o dublador de Batman e Hércules no Brasil, aos 66 anos

O dublador carioca Ettore Zuim morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

No início de 2023, Zuim foi diagnosticado com DAOP (Doença Arterial Obstrutiva Periférica) e desde então, teve sua saúde parcialmente comprometida.

Conhecido por ser uma das principais vozes de personagens interpretados por Christian Bale e Owen Wilson, Zuim dublou Batman na trilogia de filmes dirigida por Christopher Nolan. Também emprestou a voz ao super-herói nos games Batman: Arkham e Injustice: Gods Among Us.

Na animação, deu voz ao protagonista de Hércules, da Disney, e ao Príncipe Encantado, de Shrek. Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, também dublou personagens como Patrick Bateman, de Psicopata Americano; John Connor, de O Exterminador do Futuro: A Salvação; Gil, de Meia-Noite em Paris; John Beckwith, de Penetras Bons de Bico; Ozai, de Avatar: A Lenda de Aang; e Dracule Mihawk, de One Piece.

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Além de dublador, Zuim atuou como diretor e professor de dublagem, contribuindo para a formação de novos profissionais da área.