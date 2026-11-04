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Cultura

Morre Eliana Rocha, atriz de ‘Pé Na Cova’, aos 82 anos

Parceira frequente de Miguel Falabella na TV, ela ajudou a fundar o grupo Royal Bexiga’s Company nos anos 1970

Por Lucas Almeida 4 nov 2026, 09h28
Mulher idosa com maquiagem vibrante, sombra azul e batom rosa, sorrindo amplamente. Ela usa um vestido pink, colar dourado e brincos amarelos, com cabelo escuro volumoso.
Eliana Rocha em 'Pé na Cova' (João Miguel Júnior/TV Globo)
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Morre Eliana Rocha, atriz de ‘Pé Na Cova’, aos 82 anos Priorize VEJA no Google

A atriz Eliana Rocha morreu aos 82 anos. A informação foi confirmada por Miguel Falabella, com quem contracenou na série Pé na Cova, exibida entre 2013 e 2016. “Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis”, homenageou o ator nas redes sociais.

Natural de Santos, no litoral de São Paulo, Eliana se formou em Direito e Teatro. Participou, em 1974, da fundação do Royal Bexiga’s Company, grupo de teatro de São Paulo que também contava com Jandira Martini e Ney Latorraca. Em 2007, se arriscou na escrita com Marcus Caruso: Um Obstinado, biografia sobre o colega de profissão.

Estreou na televisão em 1990, com uma participação na novela Meu Bem, Meu Mal, da TV Globo. Começou a trabalhar com Miguel Falabella em Negócio da China e depois manteve a parceria em Toma Lá, Dá Cá, Pé na Cova e Eu, a Vó e a Boi.

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Nos comentários da postagem de Falabella, diversos colegas prestaram homenagem. “Deus a receba em bom lugar”, desejou Fabiana Karla. “Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa!!! Tô muito triste”, afirmou Diogo Vilela.

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