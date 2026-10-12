Morre Edson Silva, ator de ‘Laços de Família’ e dublador, aos 95 anos

O ator e dublador Edson Silva morreu aos 95 anos. A informação foi confirmada pelo perfil Dublapédia Brasil, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada. Edson ficou conhecido pelo grande público como Heitor, motorista de Alma, personagem de Marieta Severo na novela Laços de Família (2000).

A atriz Alcione Mazzeo prestou homenagem nas redes sociais com imagens de uma fotonovela que os dois fizeram na década de 1980. “É sempre doloroso perder alguém com quem compartilhamos vários momentos, tanto na vida quanto no trabalho, mas saber que finalmente encontrou o descanso merecido traz alívio ao meu coração”, escreveu. “Nossa amizade viverá pra sempre em minha saudade, Edson Silva!”

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele se mudou para o Rio de Janeiro nos anos 1950 para estudar teatro com Paschoal Carlos Magno. No palco, atuou em montagens de Sinhá Moça, Lampião e O Auto da Compadecida. Na TV Globo, estreou em A Última Valsa (1969), como o pintor Toulouse-Lautrec. Depois, integrou o elenco de Fogo Sobre Terra, Cuca Legal, O Astro e Memórias de Amor. Também trabalhou nas extintas TV Tupi, TV Rio, TV Continental e Rede Manchete.

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Ainda nos anos 1960, começou a dublar para os estúdios Herbert Richers e Dublasom Guanabara. Deu voz a Curly Joe em Os Três Patetas e a Gavião na primeira adaptação do herói Aquaman para a TV, uma série animada de 1967. Um de seus últimos trabalhos foi o porteiro Severino em Senhora do Destino (2004-2005). Logo depois, afastou-se da carreira para tratar uma deficiência visual.

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