Morre DJ Rivas Alves, referência do hip-hop brasileiro, aos 56 anos

Neste último domingo, 5, o DJ Rivas Alves, também conhecido como Rivas Álibi, morreu em Brasília, aos 56 anos. Famoso por seu trabalho no hip-hop brasileiro, ele foi vítima de um câncer de pulmão.

Em nota publicada no Instagram, a família do artista lamentou a perda e revelou que ele recebeu o diagnóstico ainda no fim de junho. A doença, que progrediu rapidamente, causou uma série de sintomas nos últimos dias de vida de Rivas.

“Hoje nos despedimos de um grande artista, cuja criatividade, talento, fé e sensibilidade marcaram a vida de muitas pessoas! Rivas deixa um legado que vai além de sua arte e deixa lembranças, inspiração e a certeza de que seu legado continuará vivo no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e acompanhar sua trajetória. Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio durante todo esse processo”, escreveu a equipe.

Segundo a nota, o artista procurou um hospital na última terça-feira, 30, após sentir dores na região pulmonar, fraqueza, dificuldade para se alimentar e para respirar. “Sua trajetória foi marcada pelo compromisso em dar voz às periferias da capital e à cultura urbana”, complementou o texto.

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Quem foi Rivas Alves?

Fundador da Casa do Hip Hop Ceilândia, no Distrito Federal, Rivas Alves dedicou mais de 40 anos à cena musical do hip-hop na região. O espaço anunciou um período de luto por uma semana em homenagem ao DJ. “Seu legado permanecerá vivo em nossa história e em tudo o que continuaremos construindo”, escreveu o centro cultural em publicação no Instagram.

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