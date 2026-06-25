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Cultura

Morre David Clayton-Thomas, voz da banda Blood, Sweat & Tears, aos 84 anos

Cantor foi símbolo da intersecção entre rock e jazz e fez história com canções como 'Spinning Wheel' e 'You've Made Me So Very Happy'

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 18h20
Homem de barba e bigode, com boné vermelho e cinza, e jaqueta de couro vermelha com gola cinza, olhando para frente
David Clayton-Thomas em 1975 (Michael Putland/Getty Images)
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Morre David Clayton-Thomas, voz da banda Blood, Sweat & Tears, aos 84 anos Priorize VEJA no Google

O músico David Clayton-Thomas morreu nesta quarta-feira, 24, aos 84 anos. Ele era mais conhecido por ter sido vocalista da banda Blood, Sweat & Tears entre 1968 e 2004, com breves intervalos. Ao longo da carreira, o artista vendeu mais de 40 milhões de discos e deixou uma marca indelével na vertente do rock abertamente inspirada no jazz.

O comunicado da família diz que Clayton-Thomas morreu “em paz” em um hospital de Toronto, onde morava. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido na Inglaterra em 1941, Clayton-Thomas cresceu no Canadá, filho de um militar e uma dona de casa que tocava piano. O amor pela música foi herdado da mãe, enquanto o pai foi fonte de agressões e traumas severos, que o fizeram fugir do lar aos 14 anos. Após anos de delinquência juvenil, o músico se encontrou na cena musical de Toronto, onde se apaixonou pelo Rhythm and Blues (R&B) e pelo rockabilly.

Após passar por algumas bandas e fazer carreira se apresentando em bares, o músico foi descoberto pela cantora de folk Judy Collins, que o recomendou ao baterista Bobby Colomby, fundador do Blood, Sweat & Tears. O instrumentista ficou impressionado e o convidou para entrar na banda.

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O grupo lançou disco autodenominado em 1969 e imediatamente entrou para a história da música com faixas como Spinning Wheel e You’ve Made Me So Very Happy.

Clayton-Thomas concorreu ao Grammy em sete ocasiões e conquistou duas estatuetas: uma de melhor álbum do ano pelo disco de 1969 e uma de melhor canção contemporânea por Variations on a Theme by Eric Satie.

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Em carreira solo, o lançamento mais recente do cantor foi o disco Say Somethin’, de 2019.

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