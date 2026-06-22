Morre Clive Davis, produtor musical de Janis Joplin e Whitney Houston, aos 94 anos

Morreu o produtor musical nova-iorquino Clive Davis, aos 94 anos. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. “Hoje, celebramos não apenas uma figura imponente cuja influência mudou a música para sempre, mas também o homem que liderou nossa família com graça, generosidade e bondade. Sentiremos muita saudade dele, o guardaremos para sempre em nossos corações e carregaremos seu amor conosco pelo resto de nossas vidas”, dizia o comunicado.

Clive Davis é o nome por trás de ícones como Janis Joplin, Whitney Houston e Billy Joel. Formado em Direito na Harvard, ele começou a trabalhar na Columbia Records no início da década de 1960, e em cinco anos se tornou o principal advogado da gravadora, ascendendo para o cargo de presidente da empresa pouco tempo depois. Sua primeira grande descoberta foi Joplin, a quem assistiu pela primeira vez no Festival Pop de Monterey em 1967. Depois, recrutou talentos como Bruce Springsteen, Earth, Wind & Fire e, na década de 1980, descobriu a cantora pop Whitney Houston. Nos anos 1990, já fora da Columbia, Davis investiu no hip-hop, adquirindo parte da Bad Boy Records, a gravadora de Sean ‘Diddy’ Combs e casa de artistas como Notorious B.I.G. e Craig Mack.

“Para o mundo, nosso pai era a lenda icônica da música cuja visão, instintos e busca incansável pela excelência moldaram a trilha sonora de inúmeras vidas. Ele descobriu, orientou e defendeu os maiores artistas da história da música moderna, deixando uma marca indelével na cultura que perdurará por gerações”, pontuou a carta da família. Em maio deste ano, Davis havia sido hospitalizado para tratar de um problema respiratório, recebendo alta no início de junho. A causa da morte não foi divulgada.

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