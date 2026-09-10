🔥 Mês do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Cultura

Morre Claudio Carsughi, jornalista e comentarista esportivo, aos 93 anos

Informação foi confirmada por sua filha; profissional também foi responsável técnico da revista QUATRO RODAS

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 11h10 | Atualizado em 10 set 2026, 11h15
Homem idoso, careca, sorrindo e segurando um cartão postal com imagem de carros de corrida e torcida, em um restaurante com outras pessoas ao fundo
O jornalista Claudio Carsughi, comentarista esportivo  (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Morre Claudio Carsughi, jornalista e comentarista esportivo, aos 93 anos Priorizar nos meus resultados Google

Claudio Carsughi, um dos nomes mais respeitados do jornalismo esportivo brasileiro, morreu nesta quinta-feira, 10 de setembro, aos 93 anos. O jornalista estava internado havia 27 dias e não resistiu a uma infecção respiratória. A morte foi comunicada por sua filha, Claudia Carsughi, nas redes sociais. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

Na publicação, Claudia afirmou que o pai passou os últimos dias lutando contra a infecção e pediu orações aos admiradores do jornalista. Conhecido como “Mestre Carsughi”, ele construiu uma carreira de quase sete décadas no rádio, na televisão e na imprensa escrita, com atuação tanto no futebol quanto no automobilismo.

Nascido em Arezzo, na Itália, em 13 de outubro de 1932, Carsughi mudou-se ainda criança para Florença, onde desenvolveu a paixão pela Fiorentina. Em 1946, chegou ao Brasil com a família, no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Estudou no Colégio Dante Alighieri, em São Paulo, e posteriormente se formou em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Aos 16 anos, iniciou a carreira jornalística como correspondente do Corriere dello Sport e participou da cobertura da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil.

Siga
Continua após a publicidade

Sua trajetória no rádio começou em 1957, na então Rádio Panamericana, que mais tarde se tornaria a Jovem Pan. A relação com a emissora durou quase seis décadas, até 2015. Carsughi também trabalhou nas rádios Bandeirantes e Record e acompanhou, pela Pan, cinco Copas do Mundo consecutivas: 1970, 1974, 1978, 1982 e 1986. Paralelamente ao futebol, consolidou-se como autoridade em automobilismo, área em que se tornou uma das vozes mais reconhecidas da Fórmula 1 no país.

Na imprensa especializada, foi responsável técnico da revista QUATRO RODAS entre 1974 e 1990, editor executivo da Oficina Mecânica e fundador da Auto&Técnica. Também passou pela ESPN Brasil, onde participou do Linha de Passe, e pelo SporTV, com comentários sobre futebol, Fórmula 1 e motociclismo. Em 2015, integrou ainda as equipes da Rádio Nacional e da TV Brasil. Com seu sotaque italiano, estilo sereno e análises precisas, Carsughi atravessou diferentes gerações do jornalismo esportivo. Ao lamentar sua morte, o comentarista Leonardo Bertozzi o definiu como “um gigante que dignifica nossa profissão”.

Continua após a publicidade

A trajetória de Carsughi se confunde com a própria história da cobertura esportiva brasileira na segunda metade do século XX. Entre o futebol e os motores, o jornalista acompanhou transformações profundas na televisão, no rádio, na imprensa especializada e no esporte nacional, mantendo uma reputação construída mais pela análise técnica e pela longevidade do que pelo protagonismo fora dos microfones.

Publicidade
TAGS:
Obituário
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).