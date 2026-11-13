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Cultura

Morre Claudette Soares, a dona da bossa, aos 91 anos

Cantora morreu dormindo em São Paulo horas antes do lançamento de seu disco de inéditas

Por Lucas Almeida 13 nov 2026, 11h23 | Atualizado em 13 nov 2026, 11h37
Mulher idosa de cabelos loiros com franja, batom vermelho e brincos brilhantes, sorrindo levemente, usando um casaco preto de lantejoulas, com as mãos cruzadas à frente sobre o casaco, unhas pintadas de vermelho, em fundo cinza escuro
A cantora Claudette Soares (Fabio Audi/Divulgação)
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Morre Claudette Soares, a dona da bossa, aos 91 anos Priorize VEJA no Google

A cantora Claudette Soares, conhecida como a Dona da Bossa, morreu na noite desta quinta-feira, 12, em São Paulo, aos 91 anos. Segundo comunicado divulgado por sua equipe, ela morreu de causas naturais, durante o sono. A morte veio horas antes do lançamento de O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar, álbum de inéditas que chegou ao público nesta sexta-feira, 13.

Nascida no Rio de Janeiro, Claudette começou a cantar ainda criança, nos anos 1940, em programas de rádio. Na década seguinte, durante sua passagem pela Rádio Tupi, ganhou de Luiz Gonzaga o apelido de Princesinha do Baião.

No fim dos anos 1950, aproximou-se da turma que daria origem à Bossa Nova. Em 1960, a convite de Ronaldo Bôscoli, participou de A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, um dos espetáculos inaugurais do movimento, no Rio. Dividiu o palco com nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano. O disco Claudette É Dona da Bossa, de 1964, lhe deu a alcunha pela qual seria conhecida pelo resto da carreira.

Nos anos 1960 e 1970, passou por festivais e programas de TV e gravou Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Mais tarde, avançou também pela canção romântica. Ao todo, foram dezenas de discos em mais de oito décadas de carreira.

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Claudette completou 90 anos em outubro de 2025 já preparando o álbum que acaba de sair. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas.

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