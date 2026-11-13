Morre Claudette Soares, a dona da bossa, aos 91 anos
Cantora morreu dormindo em São Paulo horas antes do lançamento de seu disco de inéditas
A cantora Claudette Soares, conhecida como a Dona da Bossa, morreu na noite desta quinta-feira, 12, em São Paulo, aos 91 anos. Segundo comunicado divulgado por sua equipe, ela morreu de causas naturais, durante o sono. A morte veio horas antes do lançamento de O Mundo É Ruim pra Quem Não Sabe Esperar, álbum de inéditas que chegou ao público nesta sexta-feira, 13.
Nascida no Rio de Janeiro, Claudette começou a cantar ainda criança, nos anos 1940, em programas de rádio. Na década seguinte, durante sua passagem pela Rádio Tupi, ganhou de Luiz Gonzaga o apelido de Princesinha do Baião.
No fim dos anos 1950, aproximou-se da turma que daria origem à Bossa Nova. Em 1960, a convite de Ronaldo Bôscoli, participou de A Noite do Amor, do Sorriso e da Flor, um dos espetáculos inaugurais do movimento, no Rio. Dividiu o palco com nomes como João Donato, Baden Powell, Luiz Eça, Sivuca e César Camargo Mariano. O disco Claudette É Dona da Bossa, de 1964, lhe deu a alcunha pela qual seria conhecida pelo resto da carreira.
Nos anos 1960 e 1970, passou por festivais e programas de TV e gravou Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Mais tarde, avançou também pela canção romântica. Ao todo, foram dezenas de discos em mais de oito décadas de carreira.
Claudette completou 90 anos em outubro de 2025 já preparando o álbum que acaba de sair. As informações sobre o velório e o sepultamento ainda serão divulgadas.
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