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Cultura

Morre Brenda Fricker, atriz de ‘Esqueceram de Mim 2’ que ganhou o Oscar, aos 81 anos

Irlandesa ganhou fama e prestígio nos fim dos anos 1980 por 'Meu Pé Esquerdo', mas dizia ter sido amaldiçoada pela estatueta mais cobiçada de Hollywood

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 12h56
Mulher de meia-idade, com chapéu verde e marrom, casaco vermelho e cabelos loiros, olhando para frente. Um pombo branco e cinza pousa em seu ombro esquerdo, e outro pombo cinza está em seu ombro direito. O fundo é desfocado e claro
Brenda Fricker em 'Esqueceram de Mim 2' (//Reprodução)
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A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu nesta sexta-feira, 17, aos 81 anos, segundo comunicado publicado por seu agente, Phil Belfield. “Nunca mais veremos alguém como ela, e o mundo fica menor por conta de sua ausência”, escreveu o ente querido, “foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar ao seu lado. Ela sempre terá um lugar no meu coração, assim como nos corações de tantos fãs de cinema e televisão ao redor do mundo”. A causa da morte não foi divulgada.

Brenda é lembrada pelo papel de moradora de rua em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, filme no qual o garoto Kevin (Macaulay Culkin) fica em apuros na metrópole americana e firma amizade com uma dócil senhora devota a alimentar os pombos do Central Park.

Além disso, a atriz teve extensa carreira no audiovisual e ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1990 por Meu Pé Esquerdo, sobre a história real do autor Christy Brown, que nasceu com paralisia cerebral e só conseguia escrever com o pé. O filme é estrelado por Daniel Day Lewis e baseado na autobiografia do homem. Brenda interpretava a mãe, Bridget.

Ela foi a primeira irlandesa a conquistar uma estatueta de atuação do prêmio mais cobiçado de Hollywood. Apesar disso, tinha uma relação complicada com o prêmio e disse ter sido vítima da “maldição do Oscar”, já que sua própria imagem ficou eternamente associada àquele papel. “Há muito que não é bom sobre o Oscar, e você nem ganha dinheiro. O mínimo que eles poderiam fazer era te dar uma grana”, ela brincou em entrevista ao Times em 2024.

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Mesmo assim, Brenda manteve carreira estável no cinema e na televisão, participando de projetos como O Custo da Coragem (2003) e Albert Nobbs (2011). Seu trabalho mais recente foi no média-metragem irlandês The Swallow, de 2024.

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