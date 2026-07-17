Morre Brenda Fricker, atriz de ‘Esqueceram de Mim 2’ que ganhou o Oscar, aos 81 anos

A atriz irlandesa Brenda Fricker morreu nesta sexta-feira, 17, aos 81 anos, segundo comunicado publicado por seu agente, Phil Belfield. “Nunca mais veremos alguém como ela, e o mundo fica menor por conta de sua ausência”, escreveu o ente querido, “foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar ao seu lado. Ela sempre terá um lugar no meu coração, assim como nos corações de tantos fãs de cinema e televisão ao redor do mundo”. A causa da morte não foi divulgada.

Brenda é lembrada pelo papel de moradora de rua em Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York, filme no qual o garoto Kevin (Macaulay Culkin) fica em apuros na metrópole americana e firma amizade com uma dócil senhora devota a alimentar os pombos do Central Park.

Além disso, a atriz teve extensa carreira no audiovisual e ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante em 1990 por Meu Pé Esquerdo, sobre a história real do autor Christy Brown, que nasceu com paralisia cerebral e só conseguia escrever com o pé. O filme é estrelado por Daniel Day Lewis e baseado na autobiografia do homem. Brenda interpretava a mãe, Bridget.

Ela foi a primeira irlandesa a conquistar uma estatueta de atuação do prêmio mais cobiçado de Hollywood. Apesar disso, tinha uma relação complicada com o prêmio e disse ter sido vítima da “maldição do Oscar”, já que sua própria imagem ficou eternamente associada àquele papel. “Há muito que não é bom sobre o Oscar, e você nem ganha dinheiro. O mínimo que eles poderiam fazer era te dar uma grana”, ela brincou em entrevista ao Times em 2024.

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Mesmo assim, Brenda manteve carreira estável no cinema e na televisão, participando de projetos como O Custo da Coragem (2003) e Albert Nobbs (2011). Seu trabalho mais recente foi no média-metragem irlandês The Swallow, de 2024.

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