Morre Bonnie Tyler, voz de ‘Total Eclipse of the Heart’, aos 75 anos

A cantora galesa Bonnie Tyler, voz inesquecível do hit Total Eclipse of the Heart, morreu aos 75 anos, segundo informação publicada em seu site oficial nesta quinta-feira, 9. O comunicado diz: “A família e a equipe da artista estão de coração partido. Ela morreu na noite passada, 8, em um hospital em Portugal no qual estava internada para tratar uma doença”.

Bonnie estava no país desde maio, onde teve uma cirurgia intestinal de emergência. A cantora passou por uma coma induzido e havia retomado consciência em junho, mas continuava sob cuidado intensivo. A causa exata da morte não foi divulgada. Por hora, os entes próximos da artista pedem privacidade.

Nascida Gaynor Sullivan no País de Gales em 1951, Bonnie Tyler atingiu sucesso mundial nos anos 1980 ao firmar parceria com o compositor Jim Steinman, responsável por um rock assumidamente teatral.

Escrito por ele e cantado por ela, o sucesso Total Eclipse of the Heart dominou as paradas em 1982 e vendeu mais de 6 milhões de cópias ao redor do mundo. Desde então, a música é constantemente relembrada ao ser utilizada por filmes, séries e produções teatrais. Entre elas, se destaca o filme nacional Deserto Particular, a série Glee e o musical Dança dos Vampiros, com canções de Steinman.

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Não só, Bonnie também marcou época com Holding Out For a Hero. Em tudo que cantava, chamava atenção o timbre marcante e bastante rouco, resultado de uma cirurgia para retirada de nódulos vocais em 1977, depois da qual não seguiu as recomendações médicas de repouso vocal.

A cantora foi a primeira galesa a ter um single número um nas paradas de músicas do Reino Unido. Sua carreira permaneceu ativa até abril de 2026, quando lançou o single derradeiro One World One Home.

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