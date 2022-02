Morre Betty Davis, ícone do funk, aos 77 anos

Betty Davis, cantora, modelo e ex-esposa do ícone do jazz Miles Davis, morreu nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, segundo informações divulgadas por uma amiga dela à revista americana Rolling Stones. O motivo da morte foi anunciado como causas naturais.

Betty Mabry mudou o sobrenome após a união com Miles, em 1968, tornando-se a segunda esposa do músico. O casamento curto, de apenas um ano, foi prolífico no campo musical. Pioneira da funk music, Betty levou Miles a redutos pouco conhecidos, onde ele se encantou pelo rock e pelo próprio funk. Ela seria a inspiração por trás da canção Mademoiselle Mabry, de Miles.

Antes de conhecer o músico, ela já vinha trilhando uma carreira respeitável nos Estados Unidos. Get Ready for Betty, em 1964, foi seu primeiro single a ficar famoso. Sem medo de explorar sua sensualidade, Betty, que também foi modelo, apostava em letras picantes e ritmos envolventes, caso de hits como They Say I’m Different, F.U.N.K. e Nasty Gal.

Criada em uma fazenda no interior da Carolina do Norte, a jovem ouvia grandes nomes da música como B.B. King e Jimmy Reed. Aos 16, se mudou para Nova York para estudar moda enquanto vivia com uma tia. Betty se envolveu e depois virou representante da cultura negra em ebulição em Greenwich Village nos anos 60, onde deu início a trabalhos como modelo, mas sem esquecer da música – ela começou a compor aos 12 anos de idade. Neste meio, ela conviveu com nomes como Jimi Hendrix e Sly Stone e ajudou a desenvolver a mistura de ritmos que daria origem à funk music.