Morre Ayres Rocha, âncora da Globo que apresentou Jornal Nacional, aos 62 anos

Ayres Rocha, lembrado pelo público por comandar o Jornal do Acre 2ª Edição (JAC2), da Rede Amazônica, morreu aos 62 anos, na capital acreana. O jornalista com mais de 30 anos de experiência lutava contra um câncer e estava de volta à sua cidade depois de ter recebido tratamento médico em João Pessoa.

Elaina Rocha, irmã de Ayres, confirmou o falecimento através de uma publicação nas redes sociais. “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Nosso caçula e amor partiu, está nos braços do Pai”, disse ela sobre a despedida do irmão.

Ayres apareceu nas telinhas da TV Acre pela primeira vez em 1989, quando ainda era bancário, após substituir um apresentador de um programa esportivo. Assim, iniciou-se a carreira de quem veio a ser referência para o jornalismo do acre e se tornou uma das figuras mais queridas entre os telespectadores ao fazer parte do dia a dia desses, quando em 1995, passou a ser apresentador do Jornal do Acre 2ª Edição, da Rede Amazônica e ali esteve por 30 anos.

Continua após a publicidade

Para além do Acre, em 2019, Ayres foi âncora ao lado de Jéssica Senra, da Bahia, em uma edição especial comemorativa dos 50 anos do Jornal Nacional, da TV Globo, que trouxe profissionais de diferentes afiliadas da emissora para ocupar a bancada.