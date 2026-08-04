Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 32,90
Cultura

Morre ator Scott Hylands, de ‘Fargo’ e ‘Supernatural’, aos 83 anos

Veterano teve uma carreira prolífica, em produções do cinema e da TV

Por Redação VEJA 4 ago 2026, 09h29
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e ondulados, vestindo paletó marrom e camisa azul com gravata listrada, segura um microfone de rádio comunicador. Ele tem uma expressão séria e olha para a direita, com uma luz de emergência vermelha de viatura policial visível à esquerda. Outra pessoa de cabelo loiro aparece parcialmente no canto inferior direito
Scott Hylands a série 'Night Heat' -  (//Divulgação)
Continua após publicidade
Morre ator Scott Hylands, de ‘Fargo’ e ‘Supernatural’, aos 83 anos Priorizar nos meus resultados Google

O ator canadense Scott Hylands, conhecido por participações em séries como Fargo, Arquivo X e Supernatural, morreu aos 83 anos. A notícia foi divulgada pelo filho, Luke Hylands, em uma homenagem nas redes sociais. O ator sofria de leucemia mieloide aguda desde 2021, embora a causa oficial da morte não tenha sido informada pela família.

Nascido em 1943, na cidade de Lethbridge, em Alberta, Hylands iniciou a carreira nos palcos após se formar em teatro pela Universidade da Columbia Britânica. Se mudou para Nova York no início dos anos 1960, onde se dedicou ao teatro. Estreou no cinema em Papai Foi Caçar, de 1969, e ganhou projeção com Terremoto, filme-catástrofe estrelado por Charlton Heston e Ava Gardner, de 1974. Construiu uma trajetória prolífica, especialmente na televisão, tornou-se especialmente conhecido por interpretar o detetive Kevin “O.B.” O’Brien na série policial Night Heat (1985-1989). Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, acumulou participações em produções televisivas como Mulher Maravilha, V, Arquivo X, Stargate SG-1 e Supernatural.

Para o público mais recente, Hylands ficou marcado por interpretar Ennis Stussy, personagem cuja morte desencadeia os acontecimentos da terceira temporada de Fargo, exibida em 2017. Sua última atuação na TV foi como Wyatt Earp em Wynonna Earp, em 2020. Em sua despedida, Luke Hylands definiu o pai como “marido, pai, ator, diretor, escritor, contador de histórias, amigo e amante da vida”, acrescentando que ele seria “para sempre seu herói”.

Siga
Publicidade
TAGS:
Cinema
Séries
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).