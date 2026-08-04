Morre ator Scott Hylands, de ‘Fargo’ e ‘Supernatural’, aos 83 anos

O ator canadense Scott Hylands, conhecido por participações em séries como Fargo, Arquivo X e Supernatural, morreu aos 83 anos. A notícia foi divulgada pelo filho, Luke Hylands, em uma homenagem nas redes sociais. O ator sofria de leucemia mieloide aguda desde 2021, embora a causa oficial da morte não tenha sido informada pela família.

Nascido em 1943, na cidade de Lethbridge, em Alberta, Hylands iniciou a carreira nos palcos após se formar em teatro pela Universidade da Columbia Britânica. Se mudou para Nova York no início dos anos 1960, onde se dedicou ao teatro. Estreou no cinema em Papai Foi Caçar, de 1969, e ganhou projeção com Terremoto, filme-catástrofe estrelado por Charlton Heston e Ava Gardner, de 1974. Construiu uma trajetória prolífica, especialmente na televisão, tornou-se especialmente conhecido por interpretar o detetive Kevin “O.B.” O’Brien na série policial Night Heat (1985-1989). Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, acumulou participações em produções televisivas como Mulher Maravilha, V, Arquivo X, Stargate SG-1 e Supernatural.

Para o público mais recente, Hylands ficou marcado por interpretar Ennis Stussy, personagem cuja morte desencadeia os acontecimentos da terceira temporada de Fargo, exibida em 2017. Sua última atuação na TV foi como Wyatt Earp em Wynonna Earp, em 2020. Em sua despedida, Luke Hylands definiu o pai como “marido, pai, ator, diretor, escritor, contador de histórias, amigo e amante da vida”, acrescentando que ele seria “para sempre seu herói”.