Morre aos 90 anos o ator Sean Connery, eternizado como o agente James Bond

Por Redação - Atualizado em 31 out 2020, 10h19 - Publicado em 31 out 2020, 09h46

O ator Sean Connery, mundialmente conhecido como o primeiro intérprete do agente secreto James Bond, morreu neste sábado, 31, aos 90 anos. O óbito foi confirmado à emissora britânica BBC pela família do ator escocês, mas a causa da morte não foi revelada. Connery atuou em seis filmes da franquia e é apontado como o principal intérprete de James Bond no cinema.

Na década de 1960, quando tinha 30 anos, Connery foi selecionado para interpretar James Bond em ‘007 Contra o Satânico Dr. No’, o primeiro filme baseado nas obras do escritor Ian Fleming. O ator conquistou o papel diante da concorrência de outros nomes mais famosos devido à sua boa aparência. O reconhecimento como o agente secreto galanteador rendeu ao escocês a fama de símbolo sexual por décadas.

Connery também interpretou James Bond nos filmes ‘Moscou Contra 007’, ‘007 Contra Goldfinger’, ‘007 Contra a Chantagem Atômica’, ‘007 Só Se Vive Duas Vezes’ e ‘007 Os Diamantes São Eternos’.

Para além dos filmes da franquia ‘007’, Connery ficou imortalizado na história do cinema em 1988, ao ganhar um Oscar de ator coadjuvante por sua participação no filme ‘Os Intocáveis’, lançado no ano anterior. Ele teve atuações de destaque em outros grandes sucessos, como ‘O Nome da Rosa’ (1986) e ‘Caçada ao Outubro Vermelho’ (1990).