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Cultura

Morre aos 87 anos Bob Mackie, autor de figurinos icônicos da cultura pop

Designer vestiu Cher, Tina Turner, Elton John e outras estrelas e transformou roupas extravagantes em imagens que atravessaram gerações

Por Ana Rita Fernandes 14 set 2026, 16h32 | Atualizado em 14 set 2026, 16h32
Homem idoso de óculos, terno preto e gravata borboleta, sorrindo e segurando um troféu prateado em formato de estatueta feminina, em frente a um fundo rosa com a palavra CFDA em vermelho
Mackie recebeu o prêmio Geoffrey Beene de Contribuição à Carreira do CFDA, em 2019. (Dimitrios Kambouris/Getty Images)
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Bob Mackie, um dos mais celebrados estilistas da cultura pop, morreu aos 87 anos. Responsável por alguns dos looks mais marcantes de estrelas como Cher, Tina Turner, Marilyn Monroe, Elton John, Diana Ross e Dolly Parton, o designer ajudou a definir a estética do glamour no cinema, na televisão e na música ao longo de mais de cinco décadas.

A morte foi anunciada em uma publicação em sua conta no Instagram. “Ele viveu seus 87 anos plenamente, realizando seu sonho de ser designer de moda e figurinista, que era tudo o que sempre quis fazer”, dizia o comunicado. “Seu gênio e seus designs extraordinários viverão para sempre.”

Entre suas criações mais conhecidas estão o vestido transparente usado por Cher no Met Gala de 1975, o ousado figurino da cantora no Oscar de 1986 e o body do clipe de If I Could Turn Back Time, de 1989. Para Tina Turner, criou o célebre vestido em forma de chamas, em 1977, enquanto Elton John usou o extravagante traje de pato desenhado por Mackie em 1980. Décadas depois, seu trabalho continua influente: Taylor Swift, Zendaya, Sabrina Carpenter e Miley Cyrus estão entre as artistas que usaram peças de arquivo do designer.

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Antes de construir sua própria carreira, Mackie trabalhou como assistente de Jean Louis e participou do desenho do vestido usado por Marilyn Monroe ao cantar Happy Birthday para John F. Kennedy, em 1962. A peça voltou aos holofotes quando Kim Kardashian a usou no Met Gala de 2022 — decisão criticada pelo próprio Mackie, que defendia que o vestido havia sido feito exclusivamente para Monroe.

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Em 2019, Mackie recebeu o prêmio Geoffrey Beene de Contribuição à Carreira do CFDA. Seu trabalho também foi celebrado na exposição Diva, do Victoria and Albert Museum, em Londres, em 2023.

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