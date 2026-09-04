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Cultura

Morre aos 77 anos Tony Gatlif, cineasta de ‘Gadjo Dilo’ e da cultura cigana

Diretor franco-argelino, autor de 25 filmes e premiado em Cannes por “Exils”, morreu enquanto trabalhava num novo projeto no sul de França

Por Ana Rita Fernandes 4 set 2026, 13h42
Homem idoso de pele clara, cabelos grisalhos e camisa preta, sorrindo e gesticulando com as mãos abertas, em um evento com público desfocado ao fundo
Tony Gatlif no Festival de Cannes na edição de 2025. (Stephane Cardinale/Getty Images)
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Morreu aos 77 anos o cineasta Tony Gatlif, autor de 25 filmes e conhecido por obras que exploram as culturas cigana e migrante. O diretor morreu na quinta-feira, 3, em Arles, no sul de França, onde trabalhava num projeto de filme histórico, segundo informações divulgadas pela imprensa francesa.

A ministra francesa da Cultura, Catherine Pégard, prestou homenagem ao cineasta nas redes sociais. “Tony Gatlif tinha o gosto pelos caminhos menos percorridos, pelas fronteiras que se apagam, pelas vidas a que se presta pouca atenção”, escreveu.

Entre os filmes mais conhecidos de Gatlif estão Gadjo Dilo (1997), protagonizado por Romain Duris, e Exils (2004), que lhe rendeu o prémio de realização no Festival de Cannes. Ao longo da carreira, o realizador dedicou especial atenção a histórias de caráter social e à cultura cigana, incorporando em seus filmes elementos como o flamenco e a música tzigana.

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Nascido Michel Dahamani, em 10 de setembro de 1948, Gatlif era filho de pai cabila e mãe cigana. Ainda adolescente, durante uma fiscalização policial, decidiu mudar de nome para evitar ser repatriado para a Argélia. Escolheu “Gatlif”, nome de um espaço verde em Argel.

Depois de passar por uma casa de correção, foi enviado para a Camarga, região do sul de França que teria papel importante na sua formação.

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“Travei uma batalha contra o meu destino, contra mim próprio, e isso não é pouco”, afirmou à AFP em 2021. Sobre a chegada à Camarga, acrescentou: “A partir do momento em que pus os pés na Camarga, comecei a ouvir, e isso tem que ver com o respeito com que as pessoas me falavam, sem preconceito.”

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