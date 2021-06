Morre, aos 75 anos, o cineasta Paulo Thiago

Morreu na madrugada este sábado, 5, o cineasta Paulo Thiago, de 75 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava em internado desde maio e não resistiu a uma parada cardíaca em decorrência de uma doença hematológica.

A informação do falecimento foi confirmada pela família do cineasta nas redes sociais. O corpo será velado em uma cerimônia restrita aos familiares neste sábado.

Paulo Thiago dirigiu longas importantes como “Vagas para moças de fino trato” (1993), “Policarpo Quaresma, herói do Brasil” (1997), “Orquestra dos meninos” (2008), “Jorge, um brasileiro” (1989) e Sagarana, o Duelo (1974), que foi o filme representante do Brasil na Competição Oficial do Festival de Berlim. Levou o prêmio de direção no Festival de Trieste, na Itália, com o longa “Jorge, um brasileiro” (1987), baseado no romance homônimo de Oswaldo França Jr.

Seu primeiro filme, “Os senhores da Terra”, lhe rendeu o prêmio da FIPRESCI, que poucos cineastas do Brasil conquistaram.

Além de diretor, atuou ainda como produtor em filmes como “Aparecida, o milagre” (2010), de Tizuka Yamasaki; “Engraçadinha” (1981), de Haroldo Marinho Barbosa; e “Beijo na Boca” (1982), de Euclydes Marinho.