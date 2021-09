Morre aos 52 anos o produtor Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos

O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira, 8, aos 52 anos de idade. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, debilitado por um câncer no peritônio, diagnosticado em setembro do ano passado. Dudu já havia enfrentado a doença no passado, duas vezes, contra tumores no pâncreas.

Filho do primeiro casamento de Roberto Carlos com Nice Rossi, Dudu, apelido de Roberto Carlos Segundo, nasceu com glaucoma congênito. Passou por diversas cirurgias, na infância e na vida adulta, e perdeu a visão aos 23 anos, após um descolamento de retina.

Nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais, Dudu se formou em publicidade, e atuou como produtor musical, radialista e jornalista. Ele foi também o baterista da banda RC na Veia, que fazia releituras das músicas de Roberto Carlos.

Ele deixa a esposa, Valeska Braga, uma filha de 4 anos

1/6 Dudu Braga, apresentador do programa "As Canções que Você Fez para Mim", na Rádio Nativa FM, em 2001 - (Mario Rodrigues/VEJASP) 2/6 A cantora Roberta Miranda, ao lado de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos na época que iria lançar um CD de músicas do cantor Roberto Carlos, em 2014 - (Fernando Moraes/VEJASP) 3/6 Dudu Braga aos 3 anos de idade - (Arquivo/Dedoc) 4/6 Roberto Carlos com a esposa Nice, os filhos Ana Paula, Dudu Braga e Luciana, ainda bebê no colo da mãe - (Arquivo/Dedoc) 5/6 Roberto Carlos fotogrando o filho Dudu Braga - (Arquivo/Dedoc) 6/6 Dudu Braga, apresentador do programa "As Canções que Você Fez para Mim", na Rádio Nativa FM, em 2000 - (Renato Chaui/VEJASP)