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Cultura

Morre aos 35 anos integrante do Taylor Red, trio country formado por trigêmeas

Nicole Taylor lutou durante quatro anos contra um câncer de mama

Por Lucas Almeida 3 nov 2026, 13h49
Três mulheres ruivas sorridentes posam para foto em evento. A da esquerda veste jaqueta jeans, a do meio usa conjunto rosa texturizado e a da direita, vestido branco com botões pretos. Todas têm batom vermelho e estão em frente a um fundo escuro com logotipos brancos
As trigêmeas do grupo Taylor Red (@taylorred/Instagram)
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Nicole Taylor, uma das vocalistas do Taylor Red, grupo country formado por irmãs trigêmeas, morreu aos 35 anos, após uma batalha contra um câncer de mama. O trio acumula mais de 30 milhões de seguidores nas redes sociais, entre TikTok, YouTube e Instagram.

A morte foi anunciada pelas irmãs Nika e Natalie Taylor em um vídeo publicado nas redes sociais na segunda-feira, 2. “Sinceramente, achávamos que ela seria curada aqui na Terra, mas agora ela está curada no céu”, afirmou Nika na postagem.

Nicole foi diagnosticada em 2022 com câncer de mama em estágio três. A cantora teve uma boa resposta à quimioterapia no início. No entanto, a doença voltou e progrediu para o estágio quatro. Ela morreu em 28 de setembro, mas a família preferiu tornar a notícia pública apenas agora. “Ela tentava não viver com medo, mantinha-se muito esperançosa”, disse Natalie. “Ela viajou, tentou viver a vida, trabalhou muito e buscou se divertir.”

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As trigêmeas, naturais do Mississippi, nos Estados Unidos, começaram a se apresentar juntas em 2010. Elas chegaram a lançar três discos sob o nome Red Roots antes de mudarem oficialmente para Taylor Red, em 2018. O trio ganhou popularidade nas redes com vídeos em que cantavam músicas country em harmonia, impressionando pela semelhança entre as três irmãs.

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