Morre aos 26 anos Natália Sousa Soares, ex-rainha da Festa do Peão

A estudante Nathália Sousa Soares morreu na última terça-feira, 29, em um acidente de carro na rodovia GO-426. Ex-rainha da Festa do Peão de Santa Rosa de Goiás, a jovem de 26 anos dirigia um carro no trecho entre Inhaumas e Santa Rosa de Goiás quando o automóvel saiu da pista e bateu contra as árvores nas margens da via.

Natália transportava a filha, de 1 ano e 4 meses, no veículo. A criança não sofreu maiores danos e, após ser levada ao hospital, recebeu alta médica. Ela era estudante de pedagogia e teve destaque ao ser eleita rainha na Festa do Peão de Santa Rosa, em 2018.

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