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Cultura

Morre aos 13 anos filha de Chad Lowe, ator de ‘Pretty Little Liars’

Causa da morte não foi revelada

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 09h22 | Atualizado em 1 out 2026, 10h52
Uma família de cinco pessoas, dois adultos e três meninas, sorrindo em meio a uma plantação de milho verde. O homem à esquerda usa boné e camiseta cinza, a mulher à direita usa boné vermelho e óculos, e as meninas vestem roupas casuais coloridas. A menina mais nova segura algo amarelo na mão.
Ator Chad Lowe com a mulher e as três filhas (Instagram/Reprodução)
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Morre aos 13 anos filha de Chad Lowe, ator de ‘Pretty Little Liars’ Priorize VEJA no Google

Fiona Hepler Lowe, filha do ator Chad Lowe e da produtora Kim Painter, morreu aos 13 anos. A família confirmou a morte na terça-feira, 29, por meio de um comunicado enviado à revista People. A causa do falecimento não foi divulgada.

Segunda filha do casal, Fiona nasceu em 16 de novembro de 2012 e tinha duas irmãs: Mabel Painter, 17, e Nixie Barbara, 10. Segundo a família, a adolescente era uma jovem “amorosa, inteligente e criativa”, além de apaixonada por dança. “Ela era adorada pelas irmãs e profundamente amada pelos pais. Na verdade, ela era a luz de nossas vidas”, afirmou a família no comunicado, no qual também pediu orações e privacidade durante o período de luto.

Fiona havia completado 13 anos em novembro de 2025. Na ocasião, Chad Lowe publicou uma homenagem à filha nas redes sociais e fez referência à paixão dela pela dança. A publicação voltou a chamar atenção após a confirmação da morte. A família também incluiu no comunicado informações sobre a 988 Suicide & Crisis Lifeline, serviço de atendimento a pessoas em situações de crise e sofrimento emocional nos Estados Unidos. A menção ao serviço, porém, não esclarece a causa ou as circunstâncias da morte de Fiona.

Menina sorridente com tranças, blusa branca de manga comprida e shorts jeans, apoiada em um corrimão de madeira, com árvores e folhagens verdes ao fundo
Fiona, filha do ator Chad Lowe, que morreu aos 13 anos (Instagram/Reprodução)
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Aos 58 anos, Chad Lowe é conhecido principalmente por trabalhos na televisão. Ele interpretou Byron Montgomery, pai de Aria Montgomery, personagem de Lucy Hale em Pretty Little Liars. O ator também atuou em Life Goes On, série pela qual ganhou um Emmy, e em produções como 9-1-1: Lone Star. Chad é irmão mais novo do ator Rob Lowe.

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