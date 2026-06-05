Nesta sexta-feira, 5, o ator Anthony Head morreu aos 72 anos. Conhecido por papéis em Buffy, a Caça-Vampiros (1997-2003), Merlin (2008-2012) e Ted Lasso (2020-), o britânico foi vítima de uma pneumonia, conforme divulgado à imprensa internacional por suas filhas Emily e Daisy Head. A morte acontece seis meses após a perda de sua esposa, Sarah Fisher.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de nosso extraordinário pai, Anthony Head. Ele faleceu em paz, em decorrência de complicações de uma pneumonia, cercado por sua família”, disseram as herdeiras à Press Association. “Foi, e sempre será, uma honra e um privilégio sermos suas filhas e termos testemunhado em primeira mão o impacto que ele e seu trabalho tiveram em tantas pessoas”, continuaram.

“Sabemos o quanto ele fará falta aos amigos, colegas e fãs dos espetáculos em que atuou – ele amava muito o seu trabalho e sempre se considerou incrivelmente sortudo por ter podido trabalhar ao lado de pessoas tão excepcionalmente talentosas, em produções tão maravilhosas, ao longo de uma carreira que abrangeu várias décadas”, completaram.

“Nossa dor é muito maior do que o vazio que ele deixou, mas sabemos que seu legado viverá nos programas dos quais ele participou e no público que os amava. Que sorte a nossa de podermos vê-lo fazendo o que amava, mesmo que ele não esteja mais entre nós. Pedimos gentilmente que nossa privacidade seja respeitada neste momento difícil”, finalizou a família.

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Em Buffy, Head fazia parte do núcleo principal como Rupert Giles, bibliotecário místico e mentor da protagonista, adolescente que é escolhida por forças sobrenaturais para combater a presença de vampiros e outros demônios na cidade suburbana de Sunnydale. Ele participou de todas as temporadas e figurou em múltiplos momentos dramáticos memoráveis. Já em Ted Lasso, ele deu vida a Rupert Mannion, ex-proprietário do time AFC Richmond.

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