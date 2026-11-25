Andy Taylor, guitarrista que ajudou a transformar o Duran Duran em um dos maiores fenômenos da música pop dos anos 1980, morreu aos 65 anos. O músico britânico enfrentava um câncer de próstata metastático em estágio quatro, diagnosticado em 2018 e revelado publicamente quatro anos depois, quando a banda se preparava para entrar no Hall da Fama do Rock and Roll. Sua morte foi comunicada pela família, que destacou a importância do artista não apenas para a música, mas também para a vida dos parentes.

Em uma declaração divulgada à imprensa, os familiares descreveram Taylor como um marido dedicado, pai amoroso e avô orgulhoso. Embora tenha construído uma carreira internacional e vivido experiências marcantes nos palcos, ele mantinha a família como prioridade. O Duran Duran também prestou homenagem ao guitarrista, lembrando sua participação desde os primeiros passos do grupo e a contribuição decisiva de seu estilo para a identidade musical da banda.

Nascido em 1961, em Cullercoats, no nordeste da Inglaterra, Taylor começou a tocar guitarra aos 11 anos. Antes de alcançar o sucesso, passou por bandas do circuito de clubes operários e chegou ao Duran Duran em 1980, depois de responder a um anúncio publicado na revista Melody Maker. A entrada do vocalista Simon Le Bon, no mês seguinte, ajudou a completar a formação que conquistaria o mercado internacional.

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O grupo ganhou projeção com músicas como Planet Earth e Girls on Film, lançadas em 1981. No ano seguinte, o álbum Rio consolidou a popularidade da banda no Reino Unido e nos Estados Unidos, enquanto Seven and the Ragged Tiger, de 1983, chegou ao primeiro lugar das paradas britânicas. A guitarra precisa e rítmica de Taylor tornou-se uma das marcas daquele repertório, associado à estética visual e sonora que definiu parte da cultura pop da década.

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A trajetória do músico também foi marcada por afastamentos e reencontros com o grupo. Em 1985, durante uma pausa do Duran Duran, Taylor formou o Power Station com o baixista John Taylor, o vocalista Robert Palmer e o baterista Tony Thompson. O projeto emplacou sucessos como Some Like It Hot e uma versão de Get It On, do T. Rex. No mesmo ano, o guitarrista voltou temporariamente à banda para gravar A View to a Kill, tema do filme de James Bond, e participar do Live Aid, na Filadélfia.

A saída do Duran Duran, entretanto, não encerrou sua carreira. Em 1986, Taylor lançou Thunder, seu primeiro álbum solo, e passou a trabalhar também como compositor e produtor. Uma de suas composições, Lost in You, tornou-se sucesso internacional na interpretação de Rod Stewart, em 1988. Depois de uma breve reunião do Power Station, o guitarrista voltou a integrar a formação clássica do Duran Duran em 2000, participando do álbum Astronaut, lançado em 2004. Deixou o grupo novamente em 2006, após a morte do pai e um período de dificuldades pessoais.

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Nos anos seguintes, publicou a autobiografia Wild Boy: My Life in Duran Duran, em 2008, retomou os lançamentos solo e trabalhou com a banda britânica Reef, para a qual também produziu o álbum Shoot Me Your Ace, de 2022. Mesmo depois dos desentendimentos que marcaram sua relação com os antigos companheiros, demonstrou carinho pelo legado construído em conjunto. Ao comentar a entrada do Duran Duran no Hall da Fama do Rock and Roll, em 2022, afirmou que não guardava ressentimentos e que prevaleciam o amor e o respeito pela história do grupo.

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Casado com Tracey Wilson desde 1982, Taylor deixa quatro filhos: Andrew, Georgina, Bethany e Isabella. Ao falar sobre o câncer, o músico atribuiu à própria trajetória artística parte de sua capacidade de enfrentar o diagnóstico. Disse que ter realizado seus sonhos e conquistado tanto por meio da música o ajudava a lidar com o pessimismo diante de uma doença incurável.