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Cultura

Morre Amelinha Teles, símbolo da luta contra a ditadura, aos 81 anos

Ativista, escritora e ex-presa política foi torturada durante o regime militar e dedicou a vida à defesa dos direitos humanos

Por Ana Rita Fernandes 15 set 2026, 14h34
Mulher idosa de cabelos brancos curtos, óculos azuis e colar turquesa, vestindo blusa preta de renda, falando ao microfone com a mão esquerda gesticulando. Ao fundo, um arranjo de flores e folhagens.
Amelinha Teles, ativista e escritora. (Layane Santos/Elas Fotografando/Reprodução)
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Morreu nesta terça-feira, 15, Maria Amélia de Almeida Teles, conhecida como Amelinha Teles, aos 81 anos. A morte da ativista, militante, escritora e ex-presa política foi comunicada por amigos nas redes sociais.

Sâmia Bomfim (PSOL) e Manuela d’Ávila (PSOL) prestaram homenagens a Amelinha Teles após a confirmação de sua morte, destacando a trajetória da ativista na luta contra a ditadura militar e em defesa dos direitos humanos.

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Nascida em Contagem (MG), Amelinha dedicou sua vida à militância política pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e se tornou uma das principais vozes de denúncia contra a repressão e as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar brasileira.

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Em 1972, Amelinha foi presa e torturada nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo, sob o comando do então major do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra. Na mesma época, seu marido, César Augusto Teles, e o companheiro de militância Carlos Nicolau Danielli também foram presos e levados ao órgão de repressão.

Durante o período em que esteve detida, Amelinha testemunhou o assassinato de Danielli. Seus dois filhos, que tinham 4 e 5 anos na época, também foram sequestrados e levados ao DOI-Codi, onde foram obrigados a presenciar as torturas sofridas pelos pais.

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Ao longo de sua trajetória, Amelinha participou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e se dedicou à preservação da memória das vítimas da ditadura e à defesa dos direitos humanos. Também registrou suas experiências e reflexões em livros.

Entre suas principais obras estão Contos da Cela Três, que reúne memórias escritas em 1973, durante o período em que esteve presa; Breve História do Feminismo no Brasil; e O Que São os Direitos Humanos das Mulheres?.

A trajetória de Amelinha Teles ficou marcada pela resistência à repressão política, pela luta em defesa dos direitos humanos e pela preservação da memória dos crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil.

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