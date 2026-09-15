Morre Amelinha Teles, símbolo da luta contra a ditadura, aos 81 anos

Em 1972, Amelinha foi presa e torturada nas dependências do DOI-Codi, em São Paulo, sob o comando do então major do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra. Na mesma época, seu marido, César Augusto Teles, e o companheiro de militância Carlos Nicolau Danielli também foram presos e levados ao órgão de repressão.

Durante o período em que esteve detida, Amelinha testemunhou o assassinato de Danielli. Seus dois filhos, que tinham 4 e 5 anos na época, também foram sequestrados e levados ao DOI-Codi, onde foram obrigados a presenciar as torturas sofridas pelos pais.

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Ao longo de sua trajetória, Amelinha participou da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos e se dedicou à preservação da memória das vítimas da ditadura e à defesa dos direitos humanos. Também registrou suas experiências e reflexões em livros.

Entre suas principais obras estão Contos da Cela Três, que reúne memórias escritas em 1973, durante o período em que esteve presa; Breve História do Feminismo no Brasil; e O Que São os Direitos Humanos das Mulheres?.

A trajetória de Amelinha Teles ficou marcada pela resistência à repressão política, pela luta em defesa dos direitos humanos e pela preservação da memória dos crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil.