Morre Alice Munro, vencedora do Nobel de Literatura, aos 92 anos

A escritora canadense Alice Munro, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2013, morreu na noite de segunda-feira, 13 de maio, aos 92 anos. Ela estava na casa de repouso onde vivia em Port Hope, município em Ontário, no Canadá. A informação foi confirmada por sua família ao jornal canadense The Globe and Mail nesta terça, 14, mas a causa da morte não foi divulgada.

A autora, laureada também com o Prêmio Internacional Man Booker pelo conjunto de sua obra, enfrentava problemas de saúde há alguns anos. Alice sofria de demência, passou por tratamento de combate a um câncer e, em 2009, foi submetida a uma cirurgia de ponte de safena.

Alice Munro nasceu na pequena cidade de Wingham, Ontário, em 10 de julho de 1931. Começou a escrever ainda na adolescência e publicou seu primeiro conto, The Dimensions of a Shadow (“As Dimensões de uma Sombra“, em tradução livre), em 1950, aos 18 anos, quando cursava o primeiro ano na Universidade de Western Ontario. A obra foi publicada no jornal da instituição, Folio. No ano seguinte, abandonou os estudos para se casar com James Munro, com quem teve quatro filhas: Sheila (1953), Catherine (1955), Jenny (1957) e Andrea (1966). Catherine acabou morrendo no mesmo dia em que nasceu.

A vida de mãe e esposa postergou o lançamento de sua primeira coletânea, Dance of the Happy Shades (“Dança das Sombras Alegres“, em tradução livre), publicada em 1968. Ao todo, Alice publicou 14 livros. “Eu nunca tive a intenção de me tornar uma contista”, disse a escritora em entrevista ao jornal The New York Times, em 1986. “Eu comecei a escrever contos porque eu não tinha tempo para escrever outras coisas — eu tinha três crianças”, disse em tom bem humorado na época.

