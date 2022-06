Morre a atriz Maria Lúcia Dahl, de ‘Anos Rebeldes’, aos 80 anos

A atriz Maria Lúcia Dahl, conhecida por novelas como Anos Rebeldes e Torre de Babel, morreu aos 80 anos, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira, 15. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ela morava havia dois anos. Internada há uma semana, Maria Lúcia Dahl sofria de Alzheimer, e faleceu devido a complicações nos rins.

Musa da TV durante os anos 1970 e 1980, Maria Lúcia atuou em novelas como Salsa e Merengue, Bambolê, Anos Dourados e Dancin’ Days. Seu último trabalho na TV foi na novela Aquele Beijo, em 2011, como a personagem Lena. No teatro, foi uma atriz prolífica: sua primeira peça foi Se Correr o Bicho Pega, Se Ficar o Bicho Come, com o Grupo União e Marília Pera. Atuou também na comédia Trair e Coçar É Só Começar, de Marcos Caruso e Jandira Martini.

Irmã da figurinista Marília Carneiro e mãe da atriz Joana Medeiros, Maria Lúcia trabalhava também como escritora e publicou, em 1983, a autobiografia Quem Não Ouve Seu Papai, um Dia Balança e Cai. O velório está previsto para acontecer nesta quinta-feira, 16, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, Zona Portuária do Rio.