Morre a atriz Ilka Soares, aos 89 anos, de câncer de pulmão

A atriz Ilka Soares morreu aos 89 anos neste sábado, 18, no Rio de Janeiro. A artista estava internada há dez dias na Clínica São Vicente, na zona sul da capital fluminense, e passava por um tratamento contra um câncer de pulmão. Estrela de novelas, filmes e peças de teatro, ela também foi apresentadora de TV.

Filha do farmacêutico Elísio Soares e da dona de casa Orminda Hack e nascida no Rio de Janeiro, Ilka Soares estreou no cinema aos 17 anos no filme Iracema, em 1949, sob a direção de Vittorio Cardineli. A atriz foi casada com Anselmo Duarte, ator com quem atuou nos filmes Maior que o Ódio (1951), de José Carlos Burle; Carnaval em Marte (1955), de Watson Macedo; e Depois eu Conto (1956). Com ele, teve dois filhos, Anselmo Duarte Jr. e Lydia. Ela também se relacionou com o ex-diretor-geral da Globo Walter Clark, com quem teve outra filha: Luciana.

Ela iniciou sua carreira na TV em 1953, quando atuou em esquetes da Record. Na mesma época, trabalhou no rádio e como modelo em desfiles de moda. Ilka estreou na Globo em 1966 substituindo Norma Bengell na apresentação do programa Noite de Gala, da TV Rio, e foi assistente do apresentador J. Silvestre no programa O Céu é o Limite, da hoje extinta TV Tupi. Ela também trabalhou como locutora no Jornal de Verdade, de 1968, e no programa Planeta dos Homens ao lado de Jô Soares.

Em novelas, a atriz fez O Cafona (1971), Bandeira 2 (1971), O Bofe (1972), O Espigão (1974), Anjo Mau (primeira versão – 1976), Elas por elas (1982), Champagne (1983), Mandala (1987) e Rainha da Sucata (1990), entre outras.

Em junho de 1984, aos 52 anos, Ilka foi a brasileira com mais idade a posar nua para a revista Playboy até então. A marca foi superada em abril de 2003 por Helô Pinheiro, que posaria aos 57.

Seu último trabalho na TV foi na série Mandrake, da HBO, em 2007, em uma participação no episódio Brasília. Já seu último filme foi Vendo ou Alugo, lançado em 2013, em que interpretou a personagem Clotilde.