Morre a atriz Daveigh Chase, a Samara do filme ‘O Chamado’, aos 35 anos

Ler Resumo





Morreu aos 35 anos a atriz Daveigh Chase, conhecida por interpretar a icônica Samara no filme de terror “O Chamado”. A artista, que também dublou Lilo em “Lilo & Stitch” e Chihiro em “A Viagem de Chihiro”, faleceu devido a complicações de meningite e infecção sanguínea, que levaram à falência de órgãos. Entenda os detalhes.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Morreu a atriz Daveigh Chase, intérprete da menina Samara no filme de terror clássico O Chamado (2002), aos 35 anos nesta terça-feira, 16. A morte foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez, ao TMZ. De acordo com as informações preliminares, a causa da morte foi uma meningite e uma infecção sanguínea, que causou problemas de saúde que levaram a uma falência de órgãos.

Segundo o TMZ, Daveigh tinha sido internada em um hospital em Los Angeles no começo de junho devido a um quadro de desnutrição.

Daveigh Elizabeth Chase nasceu em 24 de julho de 1990, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Ela iniciou sua carreira na infância, dublando a personagem Lilo no filme de sucesso da Disney Lilo & Stitch (2002) e na série de TV derivada do longa. Ela também foi a voz na versão americana de Chihiro Ogino no longa A Viagem de Chihiro (2001), do diretor Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli.

Continua após a publicidade

O maior papel de sua carreira foi o de Samara Morgan, a menina do poço do filme protagonizado por Naomi Watts. Na história, ela era uma menina que foi jogada em um poço por sua própria mãe e vira uma assombração. Ela grava uma fita macabra que, quem assiste, recebe uma ligação dizendo que morrerá após sete dias. Daveigh conquistou o prêmio de Melhor Vilã no MTV Movie Awards.

Em 2006, a atriz conquistou um papel na série da HBO Big Love, em que interpretava a personagem Rhonda Volmer. A trama seguia uma família mórmon fundamentalista e polígama e durou cinco temporadas.

Continua após a publicidade

Daveigh também trabalhou em Donnie Darko (2001), A 5ª Sinfonia de Beethoven (2003), S. Darko: Um Conto de Donnie Darko (2009), além das séries Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996), Charmed: Jovens Bruxas (2000), E.R.: Plantão Médico (2000), Cold Case (2004) e CSI (2004).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Continua após a publicidade