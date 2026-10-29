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Cultura

Morre a atriz Barbara Barrie, veterana do cinema e teatro, por eutanásia

Atriz de 95 anos recorreu à morte assistida nesta quarta-feira, 28, após diagnóstico terminal

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 14h17
Atriz Lois Smith, idosa, cabelos brancos curtos, expressão séria, usando um lenço dourado e preto brilhante sobre uma blusa cinza acetinada, em frente a um fundo azul com letras pretas desfocadas
A atriz Barbara Barrie (Walter McBride/WireImage/Getty Images)
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A atriz americana Barbara Barrie morreu nesta quarta-feira, 28, aos 95 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. Conhecida por sua trajetória no cinema, televisão e teatro, a veterana indicada aos prêmios Oscar, Emmy e Tony ao longo da carreira recorreu à eutanásia, a morte medicamente assistida, após receber um diagnóstico de câncer terminal, segundo informações do jornal The New York Times.

Em 2014, a artista havia revelado que foi diagnosticada com fibrose pulmonar idiopática, doença progressiva que causa cicatrizes nos pulmões e compromete a respiração. Anos antes, na início da década de 1990, ela também foi diagnosticada com câncer retal.

Dona de uma carreira de mais de seis décadas, Barrie acumula papéis em produções na Broadway e sucessos laureados de Hollywood. No teatro, ficou conhecida por integrar o elenco original de Company, musical de 1970 dirigido por Stephen Sondheim, no qual recebeu uma indicação ao Tony de melhor atriz coadjuvante em musical pelo papel de Sarah. Sua estreia na companhia se deu em 1955, com a peça The Wooden Dish, e nas décadas seguintes participou de montagens como California Suite, The Crucible e Sonho de uma Noite de Verão.

Já no cinema, sua primeira aparição foi em 1956, em Assim Caminha a Humanidade, mas o reconhecimento internacional de fato veio após o filme Uma Batata, Duas Batatas, de 1964, que lhe rendeu o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Anos depois, em 1979, Barbara foi indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante por interpretar a mãe do protagonista em O Vencedor, longa de Peter Yates indicado a cinco categorias na premiação.

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Na televisão, coleciona participações nas séries Além da Imaginação, Naked City, The Defenders, entre outras, tendo sido indicada ao Emmy por sua atuação em Law & Order, Law & Order: SVU e na adaptação televisiva de O Vencedor.

Barbara deixa dois filhos, Aaron Harnick e Jane Harnick, quem confirmou a notícia do óbito.

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