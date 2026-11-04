Monique Lafond sobre pressão no começo da carreira: ‘Não fiquei bem de cabeça’

Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Monique Lafond, 72 anos, interpreta a misteriosa Elena, que guarda segredos do passado de Diná (Rosi Campos). Nesta entrevista, ela recorda a pressão no começo da carreira, na década de 1970, conquistando espaço na novela A Moreninha.

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“Lidava né… Teve uma época que fiquei muito mal. Não fiquei bem de cabeça. Dei uma surtada. E aí fui fazer terapia. Porque você está ali, está prestando, está dando o seu melhor para as pessoas. E aí não sabe que caminho é esse que quer levar. (Não ter aceitado esse tipo de modelo de trabalho pode ter prejudicado em algum momento) Acho que sim, porque recebia muitas cantadas lá dentro e não segui. Na Globo mesmo. ‘Ah, você é muito fechada, muito isso, muito aquilo…’. Eu dizia: ‘Ué, mas sou assim, quem dera que eu fosse um pouco mais blasé’. Mas não, era cascuda”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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