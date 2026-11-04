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Cultura

Monique Lafond sobre pressão no começo da carreira: ‘Não fiquei bem de cabeça’

Aos 72 anos, atriz é a convidada do programa semanal da coluna GENTE

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 11h00
Mulher de cabelos loiros e óculos pretos, vestindo camisa jeans e lenço azul estampado, sentada em sofá azul, gesticulando com as mãos. Ao fundo, planta verde em vaso cinza e reflexos de ambiente externo em vidro
Monique Lafond é a convidada do programa semanal da coluna GENTE -  (Reprodução/VEJA)
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Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Monique Lafond, 72 anos, interpreta a misteriosa Elena, que guarda segredos do passado de Diná (Rosi Campos). Nesta entrevista, ela recorda a pressão no começo da carreira, na década de 1970, conquistando espaço na novela A Moreninha.

 (A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“Lidava né… Teve uma época que fiquei muito mal. Não fiquei bem de cabeça. Dei uma surtada. E aí fui fazer terapia. Porque você está ali, está prestando, está dando o seu melhor para as pessoas. E aí não sabe que caminho é esse que quer levar. (Não ter aceitado esse tipo de modelo de trabalho pode ter prejudicado em algum momento) Acho que sim, porque recebia muitas cantadas lá dentro e não segui. Na Globo mesmo. ‘Ah, você é muito fechada, muito isso, muito aquilo…’. Eu dizia: ‘Ué, mas sou assim, quem dera que eu fosse um pouco mais blasé’. Mas não, era cascuda”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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