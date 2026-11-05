Monique Lafond relembra assédios na TV: ‘de diretores e autores’

Monique Lafond, 72 anos, interpreta a misteriosa Elena, que guarda segredos do passado de Diná (Rosi Campos) em Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto. De volta às novelas após doze anos, sua estreia na televisão foi ainda na década de 1970, conquistando espaço em novelas como A Moreninha, Brega & Chique, Que Rei Sou Eu? e Vale Tudo. No cinema, destacou-se em produções de pornochanchada. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Monique fala dos assédios que sofreu na carreira.

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“De diretores e autores. E aí, ou você fingia que não estava percebendo, que era ‘burrinha’, ou que não estava nem percebendo a audácia tamanha. Caramba, aí mais tarde, caía a ficha. ‘Não é mesmo que aquele filho da mãe estava me provocando?’. Tudo isso fez parte, né? Faz parte. Tem uns que eram educados, mandavam flores e tal. E tem outros que era ‘pa-pum’. Era tipo ‘vamos fazer um ménage à trois? Complicado”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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